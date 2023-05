Cựu TGĐ Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn Chu Tiến Dũng sắp hầu tòa

Ông Chu Tiến Dũng và đồng phạm sắp bị đưa ra xét xử liên quan sai phạm tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, gây thất thoát gần 22 tỷ đồng.

Theo nguồn tin của Zing, TAND TP.HCM sắp mở phiên tòa xét xử đối với bị can Chu Tiến Dũng (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa, dự kiến diễn ra từ ngày 18/5 đến 22/5. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Tưởng Mạnh Toàn, Đỗ Mạnh Quang, Trần Thị Liên và Nguyễn Vũ Mai Diễm.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và 42 người với vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, giám định viên Bộ Tài chính. Có 9 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Bị can Chu Tiến Dũng. Ảnh: Thành ủy TP.HCM.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó, đối với Công ty cổ phần TIE, CNS chiếm 70% vốn điều lệ.

Ngày 15/1/2019, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo ông Chu Tiến Dũng có hành vi vi phạm pháp luật. Nhà chức trách xác định bị can Chu Tiến Dũng và các đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát 17,3 tỷ đồng ; thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE, gây thất thoát 4,6 tỷ đồng .

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước xảy ra tại CNS và các công ty con, gồm: Công ty CP điện tử và dịch vụ công nghiệp Sài Gòn (Sagel), TIE và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoa Mai. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành các yêu cầu định giá tài sản đối với các tài sản liên quan về chuyển nhượng, thanh lý tài sản cố định; thoái vốn; góp vốn thành lập pháp nhân mới đầu tư dự án liên quan các công ty trên; song đến nay, hội đồng định giá tài sản đều chưa có kết luận định giá tài sản nên chưa xác định được hậu quả thiệt hại xảy ra, tính chất, mức độ của các hành vi sai phạm.

Ngoài ra, do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa triệu tập, lấy lời khai của ông Nguyễn Như Hưng (Tổng giám đốc Sagel, người đại diện vốn của CNS tại Sagel), nên chưa làm rõ được việc bàn bạc, thỏa thuận giữa ông Hưng và các cá nhân liên quan trong việc làm trái quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại Sagel.

Để đảm bảo tính toàn diện, triệt để khi xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước xảy ra tại Sagel, TIE và Công ty Hoa Mai, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để tiếp tục điều tra, xác minh.