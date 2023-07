Cứu sống sản phụ mang thai đôi mất gần 2 lít máu

Sản phụ mang song thai 29 tuần ra máu dữ dội, được các bác sĩ BVĐK Tâm Anh Hà Nội cấp cứu kịp thời.

Chị Nguyễn Ngọc Vân (27 tuổi, Hà Nội) mang song thai chung bánh rau, khác túi ối, có tiền sử tắc tĩnh mạch sâu chi dưới, được chỉ định dùng thuốc kháng đông thời gian dài. Ở 28 tuần 5 ngày, một thai nhi bị chậm phát triển có chọn lọc trong tử cung. Chị được chỉ định nhập viện theo dõi, tiêm trưởng thành phổi và truyền magie sulfat bảo vệ não bộ của thai nhi, phòng trường hợp phải kết thúc thai kỳ sớm.

Vào tuần 29, chị Vân đột ngột xuất huyết dữ dội, mất gần 2 lít máu. Ê-kíp Sản khoa lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu, mổ lấy thai, kết hợp truyền máu trong vòng 10 phút kể từ khi phát hiện tình trạng xuất huyết.

Trong quá trình mổ cấp cứu, ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê - bác sĩ cao cấp, Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh Hà Nội - phát hiện nguyên nhân xuất huyết là tình trạng rau bong non. Sản phụ có tiền sử dùng thuốc kháng đông thời gian dài có thể là yếu tố cộng hưởng khiến tình trạng xuất huyết trầm trọng hơn. Tình trạng này sẽ được cải thiện sau sinh và nhau thai sổ ra hết.

“Ca phẫu thuật thành công nhờ sự phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Sản khoa, Gây mê hồi sức và Sơ sinh. Hai bé chào đời với sinh hiệu ổn định cùng cân nặng lần lượt là 600 g và 1.000 g. Người mẹ phục hồi nhanh sau ca mổ. Đối với những trường hợp mất máu nặng, thời gian chính là điều quý giá”, ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê chia sẻ.

Các bác sĩ BVĐK Tâm Anh Hà Nội đang mổ cấp cứu cho sản phụ.

Theo bác sĩ Hiền Lê, rau bong non hoặc nhau bong non (Placental Abruption) là một tai biến sản khoa nguy hiểm, thường xảy ra sau 20 tuần của thai kỳ. Thông thường, khi thai nhi chào đời, rau thai mới bong ra nhằm đảm bảo nuôi dưỡng thai nhi liên tục. Tuy nhiên, rau bong non là trường hợp rau thai bị bong sớm trước khi thai nhi sẵn sàng chào đời, dòng máu nuôi dưỡng thai nhi bị cắt đứt.

Tai biến này thường xảy ra đột ngột, tiến triển nhanh, nếu không được can thiệp xử trí kịp thời có thể đe dọa tính mạng sản phụ lẫn thai nhi, như sinh non, thai lưu; người mẹ bị sốc do mất máu, rối loạn đông máu, phong huyết tử cung nhau, thậm chí tử vong.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi