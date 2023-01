Cứu sống nữ bệnh nhân 69 tuổi bị vỡ giả phình động mạch gan

Sau khi chẩn đoán bị vỡ giả phình động mạch gan, ê-kíp y bác sĩ đã hồi sức tích cực, can thiệp nút động mạch gan chọn lọc qua da và thực hiện nút mạch thành công cho bệnh nhân.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVTW.

Ngày 17/1, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng vừa phối hợp với các khoa thành viên đã cấp cứu thành công và cho xuất viện một trường hợp bệnh nhân vỡ giả phình động mạch gan do áp-xe gan.

Bệnh nhân V.T.T. (69 tuổi, quê ở Gia Lai) nhập viện Trung ương Huế ngày 28/12/2022 với biểu hiện sốt cao, đau hạ sườn phải, được chẩn đoán áp-xe gan mật quản.

CT scan bụng khi vào viện ghi nhận hình ảnh áp-xe gan và khối giả phình động mạch ở gan phải. Quá trình điều trị diễn biến thuận lợi, bệnh nhân hết sốt, không còn đau hạ sườn phải.

Nữ bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh: BVTW.

Gần nửa tháng sau, bệnh nhân đột ngột xuất hiện choáng mất máu với mạch nhanh, huyết áp hạ, niêm mạc mắt nhạt màu, tiếp tục đại tiện phân đen, xét nghiệm máu có hồng cầu giảm nặng trở lại.

Bệnh nhân được khẩn trương hồi sức tích cực và truyền máu, hội chẩn liên khoa. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị choáng mất máu do vỡ giả phình động mạch gan do áp xe gan.

Ê-kíp y bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, can thiệp nút động mạch gan chọn lọc qua da cấp cứu, thực hiện nút mạch thành công. Bệnh nhân được theo dõi sát trong 48 giờ sau đó, cho thấy không còn tình trạng chảy máu và đã đại tiện phân vàng.

Theo PGS Hồ Hữu Thiện, Phó trưởng khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu bụng, Bệnh viện Trung ương Huế, giả phình động mạch gan do áp-xe gan rất hiếm, theo mô tả trong y văn. Khoảng 6 trường hợp giả phình động mạch gan do áp-xe được báo cáo, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ choáng do mất máu và dẫn đến tử vong.