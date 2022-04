Cứu sống 3 ngư dân trôi dạt trên biển

Khuya 31/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tiếp nhận 3 ngư dân Phú Yên gặp nạn trên biển được nhóm thuyền viên trên tàu chở hàng hóa Hoàng Việt 03 cứu sống.

Ba ngư dân được cứu sống gồm: Ông Lê Nghiệp (32 tuổi), Nguyễn Đỗ Hòa (20 tuổi) và Biền Trịnh Công Thành (27 tuổi, cùng ở xã Xuân Thành, thị xã Sông Cầu).

"Sáng 28/3, tàu xuất bến ra khơi đánh bắt thủy sản. Rạng sáng 31/3, trời mưa như trút nước. Bầu trời tối đen, sóng biển dâng cao liên tục bổ xuống nhấn chìm tàu. Trong cơn hoảng loạn, chúng tôi vớ được một cây xốp rồi bám vào, phó mặc cho sóng cuốn, trôi dạt trên biển hơn 3 giờ thì được cứu", ông Hòa kể.

Trước đó, khoảng 5h30 cùng ngày, thuyền trưởng Nghiệp cùng ông Hòa và Thành đánh bắt thủy sản ở vùng biển gần bờ Phú Yên thì bất ngờ sóng lớn ập đến nhấn chìm tàu cá.

Đến hơn 9h cùng ngày, nhóm thuyền viên trên tàu chở hàng Hoàng Việt 03 phát hiện, cứu vớt ba ngư dân.

"Vật lộn với gió to, sóng lớn suốt nhiều giờ nên 3 ngư dân gần như kiệt sức. Chúng tôi dùng lửa sưởi ấm, lấy áo quần cho nạn nhân mặc và nấu cháo cho họ ăn để hồi phục sức khỏe”, ông Nguyễn Thế Hùng (33 tuổi, Ninh Bình), thuyền trưởng tàu Hoàng Việt 03, kể.

Ngày 31/3, những cột sóng lớn cao từ 2 đến 4 m liên tục dội vào bờ nhấn chìm khoảng 30 tàu cá của ngư dân xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn (Bình Định), đang neo đậu tại bến. Cùng ngày, sóng lớn cũng nhấn chìm khoảng 50 tàu thuyền của ngư dân. Trong đó số này có 20 chiếc của ngư dân ở các xã An Hòa Hải, An Chấn; An Ninh Đông (huyện Tuy An) và 30 chiếc của ngư dân xã An Phú, TP Tuy Hòa.

Ngoài ra, sóng gió lớn cũng gây thiệt hại 2.000 lồng, 600.000 con tôm (xã An Hòa Hải); 100 bè ươm nuôi tôm hùm bị trôi dạt vào bờ (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An).