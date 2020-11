Cựu sếp GPBank đòi doanh nghiệp chi 30 tỷ khi vay vốn

Bị can Đoàn Văn An đề nghị chủ doanh nghiệp trích lại 30 tỷ để được phê duyệt khoản vay 300 tỷ. Sau đó, ông An hưởng lợi cá nhân hơn 14 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch GPBank), Đoàn Văn An (cựu Phó chủ tịch ngân hàng này) và 8 bị can về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Liên quan vụ án, Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch Công ty M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch Công ty ĐLSG) cùng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, tháng 8/2011, các bị can Khánh và Hiếu bàn bạc, lập khống 6 hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty ĐLSG giá trị 477 tỷ đồng .

Đồng thời, ông Khánh còn nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ 14 tỷ đồng thành 510 tỷ (gấp 36 lần) để làm tài sản thế chấp, vay và chiếm đoạt gần 300 tỷ của GPBank.

Bị cáo Tạ Bá Long tại phiên tòa cuối năm 2017. Ảnh: T.V.

VKS cho rằng Tạ Bá Long và nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ GPBank không thực hiện đúng việc kiểm tra mục đích vay và sử dụng vốn. Ông Long và đồng phạm đã làm trái quy định về xem xét, quyết định cho vay, cấp tín dụng khi doanh nghiệp không đủ tài sản đảm bảo.

Trong số các bị can, Đoàn Văn An là người chủ động đề nghị Nguyễn Trọng Hiếu chi 10% giá trị khoản vay. Sau khi đối tác chấp thuận, ông An vì động cơ và vụ lợi, đã yêu cầu cấp dưới làm nhanh hồ sơ cho Công ty ĐLSG vay dù doanh nghiệp này không đủ điều kiện.

Bị can Tạ Bá Long bị cáo buộc đã ký phê duyệt tín dụng cho vay khi hồ sơ của Công ty ĐLSG và kết quả thẩm định của GPBank chi nhánh TP.HCM sai sự thật. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho GPBank hơn 960 tỷ đồng , trong đó khoản nợ gốc là 305 tỷ, tiền lãi và lãi quá hạn cho khoản vay trên là hơn 650 tỷ.

Theo cáo trạng, Tạ Bá Long và 11 bị can trong vụ án đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đoàn Văn An khai báo quanh co, không thừa nhận việc đề nghị bị can Hiếu chi 30 tỷ đồng để được thông qua khoản vay 300 tỷ. Đoàn Văn An cũng phủ nhận đã hưởng lợi hơn bất chính hơn 14 tỷ.

Nhưng bằng tài liệu và chứng cứ thu thập được, VKS đủ căn cứ chứng minh bị can An (cổ đông lớn tại GPBank) đã đề nghị chi 30 tỷ và hưởng lợi hơn 14 tỷ đồng .

Cũng theo cáo buộc, số tiền 30 tỷ đồng là khoản thu lời bất chính của các bị can từ hành vi vi phạm khi cho vay. Tại thời điểm xảy ra vụ án, GPBank là ngân hàng thương mại cổ phần, không có vốn góp của Nhà nước.

"Các bị can liên quan việc nhận khoản tiền này không thuộc chủ thể của tội phạm về tham nhũng", cáo trạng nêu. Do đó, VKS không xem xét về tội danh tham nhũng đối với dàn cựu sếp GPBank đã nhận 30 tỷ.

Hồi cuối năm 2017, TAND Hà Nội tuyên Đoàn Văn An 13 năm tù, Tạ Bá Long 5 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án GPBank bị thiệt hại gần 4.800 tỷ.