Cựu Phó tổng thống Mỹ nêu góc nhìn về vụ bạo loạn Đồi Capitol

Trong hồi ký sắp ra mắt, cựu Phó tổng thống Mỹ cho rằng quyết định của ông Donald Trump đã ít nhiều tác động đến vụ bạo loạn xảy ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Ông Mike Pence phát biểu tại Washington DC vào ngày 19/10. Ảnh: Getty Images.

"Cuối cùng, trong ngày hôm đó, tổng thống đưa ra quyết định có tính chất định mệnh là giao Giuliani và luật sư Sidney Powell phụ trách chiến lược pháp lý, gieo mầm mống dẫn đến sự kiện bi thảm xảy ra vào ngày 6/1/2021", Mike Pence, cựu Phó tổng thống Mỹ kể lại nội dung cuộc họp vào tháng 11/2020 trong hồi ký của ông.

Bằng cách công khai chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump về sự kiện bạo loạn tại Đồi Capitol, ông Mike Pence có thể chọc giận các thành viên của đảng Cộng hòa và tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua trở thành ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.

Cuốn hồi ký có tên So Help Me God dự kiến ra mắt vào ngày 15/11, ghi lại những chi tiết quan trọng vào thời điểm Mike Pence còn làm phó tướng cho ông Donald Trump tại Nhà Trắng. Một vài đoạn trong quyển sách đã được tiết lộ sớm trên Axios.

"Mọi thứ bắt đầu như một cuộc họp giao ban định kỳ vào chiều thứ 5, sau đó nhanh chóng trở thành một cuộc tranh cãi qua lại giữa một bên là luật sư phụ trách chiến dịch với nhóm cố vấn khác gồm Rudy Giuliani và Sidney Powell - người đại diện pháp lý cho tướng Mike Flynn, cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của Trump, đã bị sa thải vì nói dối FBI", Mike Pence kể lại.

So Help Me God sẽ ra mắt vào ngày 15/11. Ảnh: Simon & Schuster.

Sau khi các luật sư của chiến dịch đưa ra báo cáo và dự đoán bi quan về tình hình sau bầu cử, nhóm còn lại đã phản bác. Giuliani cho rằng các luật sư không nói hết sự thật với tổng thống. Kết quả là ông Donal Trump đã quyết định giao việc phụ trách chiến lược pháp lý đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 cho Giuliani và Sidney Powell.

Theo giới thiệu của nhà xuất bản Simon & Schuster, So Help Me God có thể xem như một biên niên sử, ghi lại những sự kiện, nhân vật đã rèn luyện tính cách của Mike Pence và đưa ông đến thời điểm lịch sử đó.

So Help Me God còn tiết lộ câu chuyện nội bộ của chính quyền Donal Trump, được chính nhân vật số 2 kể lại. Mối quan hệ giữa Mike Pence và Donal Trump bắt đầu ở Indiana, khi ông nhìn thấy tỷ phú kết nối với các cử tri thuộc tầng lớp lao động bình dân.

Sau cuộc bầu cử vào năm 2016, Mike Pence trở thành Phó tổng thống và tiếp tục ca ngợi cách người đứng đầu Nhà Trắng duy trì tương tác với cử tri qua những dòng tweet, cắt giảm thuế, ký thỏa thuận thương mại tự do, thành lập Lực lượng Không gian Mỹ… Nhưng So Help Me God I cũng cho thấy những tình huống Mike Pence thể hiện quan điểm độc lập và các hoạt động có tính cá nhân của ông.

Simon & Schuster sẽ xuất bản quyển hồi ký So Help Me God, dài 560 trang của cựu Phó thổng thống Mỹ Mike Pence vào ngày 15/11 tới đây.