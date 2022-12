Cựu phó Phòng Tài chính - Kế hoạch ở Cao Bằng bị bắt

Cựu phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, bị bắt để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Tô Quang Tuyến nghe quyết định bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: T.L.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Tô Quang Tuyến (55 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Tô Quang Tuyến được xác định có liên quan đến vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, ông Tuyến đã để xảy ra các sai phạm trong thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Quá trình khám xét nhà ông Tuyến, lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu quan trọng liên quan vụ án

Trước đó, Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Xuyến (48 tuổi, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc) do liên quan các sai phạm trong quá trình thực hiện thanh quyết toán các khoản ngân sách phục vụ các công trình xây dựng.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Ích Chánh (50 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Chánh bị cáo buộc để xảy ra các sai phạm trong thực hiện một số gói thầu xây dựng cơ bản gây thất thoát tài sản Nhà nước. Vụ án đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục mở rộng điều tra.