Cựu Phó chánh án Nguyễn Hải Nam khuyên đồng phạm khai thật

Cựu Phó chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam cho rằng Lâm Hoàng Tùng có một số lời khai chưa đúng và khuyên bị cáo nên khai thật.

Chiều 29/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử Nguyễn Hải Nam (cựu Phó chánh án TAND quận 4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác.

Bị hại trong vụ án là bà Hoàng Thị Thu Thảo xin vắng mặt, có đơn yêu cầu hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX quyết định phiên xử tiếp tục diễn ra.

Còn bà Hoàng Trọng Anh Chi (chủ căn nhà ở 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1) có mặt với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Nguyễn Hải Nam khai gì tại tòa?

Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Hải Nam khai quen biết Lâm Hoàng Tùng từ năm 2016, khi học chung cao học. Thời điểm đó, bị cáo Nam đang là thẩm phán tại TAND quận 1.

Trước khi sự việc xảy ra 18 tháng, Tùng gọi cho Nam nói về việc có bán căn nhà đã nhận cọc 7 tỷ đồng . Tuy nhiên, quá hạn 3 tháng mà khách không thực hiện hợp đồng nên Tùng muốn khởi kiện. Bị cáo Nam sau đó hướng dẫn cho Tùng về việc nộp đơn khởi kiện.

“Hơn một năm sau, khi gặp lại thì Tùng nói nó (bà Thảo - PV) chiếm giữ nhà của mình. Tôi có hỏi Tùng là có phải do không trả cọc nên người ta không trả nhà", bị cáo Nam khai và cho biết khuyên bị cáo Tùng trả lại tiền cọc.

Lâm Hoàng Tùng (áo xanh) và Nguyễn Hải Nam (áo vàng). Ảnh: Văn Nguyện.

Cũng theo bị cáo Nam, 10 ngày trước vụ việc mình và bị cáo Tùng gặp nhau tại quán cà phê. Khi đó Tùng nói bà Thảo trả nhà với lý do Sở Xây dựng có công văn giải tỏa, khắc phục phần xây dựng trái phép.

"Tôi dặn Tùng giao nhận nhà phải chuẩn chỉ. Một là mời thừa phát lại tới lập vi bằng việc giao nhận nhà, hai là mời công chứng viên lập hợp đồng về việc giao nhận nhà và phải làm đơn trình báo cơ quan chức năng về vụ việc. Tôi cẩn thận đến mức đó và dặn Tùng coi chừng họ cho vào tròng", bị cáo Nam khai.

Ngày 19/9/2019, Tùng gọi điện cho Nam báo có người đang thuê nhà tại 29 Nguyễn Bỉnh khiêm gây rối, không chịu giao nhà, nhờ đến giúp. Trước khi đi, bị cáo Nam gọi cho ông Trần Hải Đăng (Trưởng công an phường Đa Kao, quận 1) báo lại sự việc, nhờ công an đến can thiệp.

Khuyên đồng phạm khai thật

Bị cáo Nam khai lúc 16h20 cùng ngày, bị cáo đến căn nhà trên theo lời “cầu cứu” của Lâm Hoàng Tùng. Khi đến nơi, Nam thấy có nhiều công an, dân phòng bảo vệ. Bị cáo Nam không vào nhà mà ngồi uống cà phê ở đầu hẻm.

Khoảng 2 giờ sau, Tùng gọi cho Nam thông báo rằng mới gọi xe taxi, khi xe đến thì nhờ Nam vẫy vào giùm.

"Tùng nói gọi taxi đưa 2 đứa con bà Thảo đi về nhà. Tùng sợ tối trời, người ta bảo bắt cóc. Tôi chờ một lúc sau thì taxi tới, tôi định gọi cho Tùng thì xe chạy vào rồi. Tôi quay ra thì thấy bà Tâm đi trước, ông Tùng đi sau bế con nít", bị cáo Nam khai.

Ngoài ra, trong phiên xét xử, bị cáo Nam nhiều lần cho rằng một số lời khai của Tùng chưa đúng.

"Tôi nói Tùng rồi, khai thật ra đi, mình làm thì mình chịu có gì đâu. Đàn ông làm thì chịu", ông Nam nói nhưng bị chủ tọa ngắt lời và cho rằng việc khai hay không là do bị cáo Tùng quyết định.

Khi được HĐXX hỏi còn gì để khai không thì Tùng cho rằng lời khai của mình là đúng, chỉ có một số mốc thời gian là chưa khớp.

8h mai (29/12), phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.