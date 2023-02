Cứu nguy cho Real, sự nghiệp sao trẻ sinh năm 2004 sang trang mới

"Đây là một đêm rất đặc biệt đối với Alvaro. Cậu ấy đã thể hiện tất cả phẩm chất của mình trong khoảng thời gian thi đấu ít ỏi được trao. Chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy hữu ích đối với Real Madrid trong giai đoạn này của mùa giải. Alvaro sẽ chơi cho cả Castilla (đội trẻ của Real Madrid - PV) và đội một. Kế hoạch của chúng tôi cho mùa giải tới là đưa cậu ấy lên đội một", HLV Ancelotti chia sẻ sau trận đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid ở vòng 23 La Liga, diễn ra vào rạng sáng 26/2 (giờ Hà Nội).

Ở trận derby Madrid, Alvaro đã giúp "Kền kền trắng" tránh một thất bại. Phút 77, thời điểm hai đội hòa nhau 0-0, tiền đạo người Uruguay được tung vào sân thay cho Nacho. Chỉ một phút sau, Real Madrid lại bị dẫn trước sau cú đánh đầu của Jose Gimenez. Tuy nhiên, Alvaro đã tỏa sáng ở phút 85 cũng bằng một pha không chiến để giữ một điểm cho "Los Blancos".

"Alvaro có phẩm chất như một vài cầu thủ khác ở Real Madrid. Cậu ấy cao và khỏe. Karim Benzema không phải là một trung phong cắm cổ điển nên việc sở hữu một cầu thủ có chiều cao như thế này là điều tốt cho Real Madrid", HLV Ancelotti nói thêm.

Alvaro sinh năm 2004, cao đến 1,93 m và là một tiền đạo cắm thực thụ. Mùa này, anh mới có 2 lần ra sân (ở trận gặp Osasuna và Atletico Madrid), chơi tổng cộng 15 phút tại La Liga. Khi khoác áo đội trẻ của Real Madrid, Alvaro ghi được 5 bàn thắng sau 16 trận.

Trong tương lai, hai liên đoàn bóng đá Uruguay và Tây Ban Nha có thể phải cạnh tranh để có được sự phục vụ của Alvaro. Tháng 2/2022, anh chọn khoác áo U18 Tây Ban Nha nhưng đến tháng 1/2023, anh lại bắt đầu thi đấu cho U20 Uruguay.

