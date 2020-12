Cựu người mẫu nội y sắp trở thành cảnh sát

Niềm đam mê của cô được khơi dậy khi tham gia loạt phim Famous and Fighting Crime vào năm 2019. Trước khi đưa ra quyết định, chồng và 2 con trai đã tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của cô. "Tuy nhiên, họ biết rõ rằng tôi thực sự thích và có thể nghe thấy niềm đam mê trong giọng nói của tôi", cô chia sẻ thêm. Ảnh: Hello Magazine.