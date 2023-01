Cứu người đàn ông xuất huyết lưỡi có khối u ác tính

Người đàn ông có khối u ác ở lưỡi đã được các bác sĩ can thiệp nội mạch, cầm máu các tạng số hóa xóa nền.

Ngày 10/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT), cho biết các bác sĩ can thiệp thành công cho một bệnh nhân xuất huyết từ lưỡi bằng phương pháp chụp và nút động mạch điều trị cầm máu các tạng số hóa xóa nền (DSA). Bệnh nhân T.H. (65 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đã tỉnh, không chảy máu tái phát, dự kiến ra viện sáng 11/1.

Tối 4/1, ông H. nhập viện với chẩn đoán u ác tính của lưỡi xuất huyết - rối loạn đông máu. Lúc nhập viện, ông H. huyết áp thấp, mạch nhanh, chóng mặt, miệng có nhiều máu đông màu đen và máu đỏ tươi đang chảy ra.

Ông T.H. sẽ được xuất viện ngày 11/1. Ảnh: T.P.

Ông H. phát hiện bị u ác tính ở lưỡi khoảng 2 năm và đang điều trị. Trước khi nhập viện khoảng 20 giờ, bệnh nhân chảy máu miệng, mũi với lượng nhiều, khó cầm được nên người nhà đưa đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu. Tình trạng chảy máu tái phát được tuyến trước xử trí cầm máu, truyền máu và nhanh chóng chuyển đến BVĐKTWCT.

Do nhận được thông báo từ tuyến trước, ê-kíp can thiệp nội mạch đã chuẩn bị sẳn. Khi vừa đến bệnh viện, ông H. được truyền dịch chảy nhanh, truyền 2 đơn vị hồng cầu toàn phần, 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và được chuyển ngay đến phòng can thiệp mạch. Ê-kíp quyết định can thiệp cầm máu bằng phương pháp chụp và nút mạch các khối u số hóa xóa nền.

Kết quả ghi nhận nhiều nhánh tân sinh mạch vùng hầu - họng - lưỡi được cấp máu từ nhánh của động mạch cảnh ngoài hai bên. Chọn lọc vị trí có tân sinh mạch tiến hành bơm tắc bằng hạt nhựa (PVA - Polyvinyl alcohol), kiểm tra thấy tắc hoàn toàn sau 80 phút can thiệp.