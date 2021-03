Cứu người đàn ông bị thủng tạng

Bệnh nhân nhập viện và được phẫu thuật cấp cứu kịp thời nên đã loại bỏ được nguy cơ tử vong do nhiễm trùng.

Mới đây, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, tiếp nhận bệnh nhân T. (nam, 65 tuổi, trú tại Cao Bằng) trong tình trạng đau bụng kèm vã mồ hôi, nhợt nhạt, mệt mỏi.

Tại đây, sau khi trải qua các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán thủng tạng rỗng và tắc ruột, u trực tràng di căn. Qua hội chẩn liên khoa, đánh giá đây là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu cho ông T. để loại bỏ nguy cơ tử vong do nhiễm trùng, độc ổ bụng.

Bệnh nhân T. được các bác sĩ phẫu thuật xử lý lỗ thủng tại ruột non. Ảnh: BVCC.

Trong ca mổ, ê-kíp phẫu thuật nhận thấy tình trạng ổ bụng của bệnh nhân có nhiều dịch tiêu hóa, giả mạc, các quai ruột non căng giãn to gây thủng một lỗ kích thước 1 cm dẫn đến viêm phúc mạc. Nguyên nhân tắc ruột là quai ruột non bị khối u trực tràng tái phát xâm lấn vùng tiểu khung gây gập góc, nhiều nhân di căn ở mạc treo lẫn màng nối lớn.

Các phẫu thuật viên đã khâu điểm vỡ ruột non, xử lý triệt để tổn thương, đồng thời hồi sức nội khoa tích cực để cứu bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi, điều trị sát sao tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Hiện ông T. tỉnh, được duy trì thở máy và tạm thời qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ nhận định đây là bệnh lý nặng, bệnh nhân nếu không được xử lý kịp thời rất dễ dẫn đến tử vong.