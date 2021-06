Cứu người bị nước cuốn trôi, đại úy công an được biểu dương

Sau khi cứu người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi, đại úy công an xã được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư biểu dương và đề nghị khen thưởng.

Chiều 15/6, Bộ Công an cho biết đã gửi thư khen đại úy Hoàng Ngọc Hào, Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), do có hành động cứu người bị nước cuốn trôi hôm 11/6.

Đại úy Hoàng Ngọc Hào. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Trong thư, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá hành động cứu người của đại úy Hào là tấm gương điển hình trong ngành.

Ngoài biểu dương, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang khen thưởng đối với đại úy Hào; đồng thời tổ chức nêu gương, hình ảnh đẹp trong lực lượng.

Sáng 11/6, khi phát hiện ông Trần Văn Nam (47 tuổi, người địa phương) bị nước lũ cuốn trôi tại đập tràn Bắc Cụp, xã Kiến Thiết, đại úy Hoàng Ngọc Hào nhanh chóng lao xuống dòng nước chảy xiết.

Lúc đó, nạn nhân đã đuối sức. Sau khoảng 15 phút, đại úy Hào cùng người dân đưa ông Nam vào bờ an toàn. Theo nhân chứng, nạn nhân gặp nạn do bị trượt chân.