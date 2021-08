Cựu kỹ sư SpaceX thiết kế tàu cao tốc điện 475 mã lực

Một nhóm cựu kỹ sư SpaceX đang lên kế hoạch chế tạo thuyền điện cao tốc với công suất 475 mã lực đầu tiên trên thế giới. Phương tiện dự kiến được ra mắt vào cuối năm 2021.

Theo The Guardian, công ty chế tạo thuyền có tên Arc đã huy động thành công 4,25 triệu USD tiền tài trợ để phát triển thuyền điện cao tốc thương mại Arc One với công suất 475 mã lực. Arc One có thể chạy tối đa 65 km/h và dự kiến ra mắt cuối năm 2021 với giá bán là 300.000 USD .

Arc One được dự kiến ra mắt cuối năm 2021 với giá là 300.000 USD . Ảnh: Arc.

Theo website chính thức của hãng, mọi người có thể đặt trước một trong những chiếc thuyền điện bằng cách đặt cọc 1.000 USD .

Arc có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ với hai nhà sáng lập là Mitch Lee và Ryan Cook - một kỹ sư cơ khí từng làm việc cho SpaceX. Ngoài Cook, những kỹ sư chế tạo Arc One cũng đã từng làm việc tại SpaceX trong một khoảng thời gian dài bao gồm Kevin Wollscheid, Audrey Gaither, và Robert Binkowski.

Lee cho biết ông muốn chế tạo một chiếc thuyền có thể giúp giảm sự tác động của xăng và dầu đối với môi trường. Ngoài yếu tố ô nhiễm môi trường, vấn đề tiếng ồn cũng làm hại đến các sinh vật biển. Vì vậy, Lee đang cùng các kỹ sư chế tạo ra thuyền điện để loại bỏ những tác hại trên.

Dù giá bán 300.000 USD khá cao, chi phí chủ yếu nằm ở việc phát triển công nghệ. Lee cho biết sẽ có những phiên bản rẻ hơn trong tương lai.

"Điều này cũng giống như cách tiếp cận của Telsa. Chúng tôi cũng đang khởi động thị trường và sử dụng nguồn thu nhập đó để tài trợ cho việc nghiên cứu và phát triển", Mitchell Lee, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Arc chia sẻ.