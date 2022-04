Cựu học viên Barca bất lực trên sân Thống Nhất

Jeonbuk Motors nhỉnh hơn về chỉ số kiểm soát bóng với 56% so với 44% của Sydney FC. Tuy nhiên, họ dứt điểm ít hơn (9 so với 11) và cũng thua cả số cú đứt điểm trúng khung thành của đối thủ (3 so với 4). Đội Sydney có 7 thẻ vàng nên sẽ bị AFC phạt tiền.