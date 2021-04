Cựu học sinh trường quốc tế Á Châu nhận học bổng tiến sĩ ở tuổi 23

Năm 18 tuổi, Trần Việt Nam được 4 trường đại học gồm University of San Francisco, Notre Dame de Namur University, Menlo College, Santa Clara University và UC Santa Cruz cấp học bổng khi chuyển tiếp bậc đại học, trị giá đến 136.000 USD . Cựu học sinh Asian School quyết định theo học tại Santa Clara University (SCU) nhờ được chấp thuận vào chương trình liên thông 5 năm cả 2 bậc cử nhân và thạc sĩ.

Theo học tại SCU, Việt Nam được vinh danh trong danh sách Dean (2017) và theo học chương trình danh dự của trường. Chàng sinh viên còn trở thành thành viên Hội danh dự kỹ sư Tau Beta Pi - một trong những hiệp hội ngành kỹ thuật lớn và lâu đời nhất Mỹ.

Việt Nam cũng là đồng tác giả của 2 bài nghiên cứu khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị thường niên của Hiệp hội xử lý thông tin và tín hiệu châu Á - Thái Bình Dương, Honolulu - Hawaii 2018, kỷ yếu Hội nghị quốc tế ACM lần thứ 22 về mô hình phân tích và mô phỏng hệ thống không dây và di động, Miami - Florida 2019 khi mới là sinh viên năm 3.

Mùa hè năm 2019, Trần Việt Nam trúng tuyển vị trí thực tập sinh chương trình nghiên cứu về robot ứng dụng trong phẫu thuật của Đại học Johns Hopkins. Chương trình nghiên cứu được tài trợ bởi quỹ Khoa học quốc gia Mỹ (NSF). Trước đó, năm 2018, gần 350 sinh viên trên toàn nước Mỹ nộp đơn và chỉ 14 người được chọn vào chương trình này.

Năm 2020, Nam giành chiến thắng ở giải thưởng “Best Senior Design in Computer Engineering Session Award”, tốt nghiệp cử nhân bằng danh dự xuất sắc (magna cum laude). Tháng 6 năm nay, Trần Việt Nam sẽ hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính tại SCU.

Mới đây, anh tiếp tục nhận được học bổng toàn phần “Research Scholarship” chương trình tiến sĩ khoa học máy tính của NUS trị giá 100% học phí, đồng thời được cấp 2.000 SGD/tháng trong suốt khóa học. Không nhiều ứng viên đạt học bổng “Research Scholarship” do số lượng rất giới hạn. NUS là một trong những trường đại học lâu đời và được đánh giá cao trên thế giới. Trường xếp hạng 1 tại châu Á theo Asian University Rankings 2021, hạng 11 toàn thế giới theo QS World University Rankings 2021.

Bên cạnh thành tích ấn tượng, ít ai biết Trần Việt Nam còn sở hữu nhiều kết quả học tập, nghiên cứu và năng khiếu đáng nể như TOEFL iBT 105 điểm (tương đương 620 điểm PBT) khi học lớp 8, giải thưởng “Học giả AP quốc gia” của Mỹ, tác giả đứng đầu bài nghiên cứu khoa học trong hội thảo ICRA 2020 nhờ chương trình nghiên cứu hè ở Đại học Johns Hopkins, huy chương đồng giải nhu thuật “TCAAT Shuai Jiao Competition 2018” cấp tiểu bang, đai đen một vạch môn Shuai Jiao…

Trước khi sang Mỹ học tập, Trần Việt Nam từng theo học 8 năm tại trường quốc tế Á Châu. Những trải nghiệm học tập, sinh hoạt tại đây không chỉ giúp anh trưởng thành về mặt học thuật, mà còn hun đúc những giá trị thấm đẫm văn hóa dân tộc. Nhờ vậy, khi ở xứ người, Việt Nam tự tin khi học tập và “so găng” cùng bạn bè quốc tế.

Khác nhiều bạn trẻ có trình độ, năng lực chọn ở lại nước ngoài làm việc sau khi du học, Trần Việt Nam khao khát trở về và cống hiến cho quê nhà sau khi hoàn thành việc học tập và thỏa mãn đam mê nghiên cứu. Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội trở về quê hương sau khi hoàn tất chương trình tiến sĩ, đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục nước nhà”.

