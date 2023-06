Cựu học sinh in ảnh 'chế', đến điểm thi từ sớm để cổ vũ thí sinh

Với số thí sinh nêu trên, TP.HCM bố trí 156 điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó 71 điểm thi có thí sinh tự do và 85 điểm không có thí sinh tự do. Thành phố phân công cho 790 người làm lãnh đạo điểm thi và 12.280 cán bộ coi thi. Số nhân viên phục vụ điểm thi là 2.370 người, thêm 474 công an trực tại điểm thi.