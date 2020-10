Cựu Hoa hậu Mỹ qua đời

Hoa hậu Mỹ 1993 Leanza Cornett qua đời ở tuổi 49. Nguyên nhân cái chết chưa được gia đình công bố.

Ngày 29/10, People đưa tin cựu Hoa hậu Leanza Cornett qua đời. Thông tin này được xác nhận bởi Tổ chức Hoa hậu Mỹ. "Leanza có thần thái tươi sáng, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười ấm áp. Chúng tôi đau lòng vì sự ra đi đột ngột của cô ấy và chia buồn trước sự mất mát của gia đình", đại diện tổ chức cho biết.

Hoa hậu Mỹ qua đời ở tuổi 49. Ảnh: Getty.

Tổ chức Hoa hậu Mỹ nói không chia sẻ thêm thông tin về sự ra đi của người đẹp 49 tuổi. "Chúng tôi mong các bạn tôn trọng gia đình cô trong giai đoạn khó khăn. Hãy yêu thương người xung quanh khi còn có thể", tổ chức nói thêm.

Mark Steines, chồng cũ từng chung sống 17 năm với Cornett, nói đau buồn về sự ra đi của cựu Hoa hậu. "Tôi sẽ luôn nhớ về thời gian cả hai sống chung. Hiện tại tôi yên lòng vì Kai và Avery (con chung của hai ngôi sao) luôn có người ở trên cao theo dõi bước đi của các con", nam MC viết.

Trước đó, News 4 Jax cho biết Cornett qua đời sau khi nhập viện vì vết thương ở đầu. Tuy nhiên, gia đình không đưa ra nguyên nhân cái chết của cựu hoa hậu.

Ngày 16/10, cộng đồng người hâm mộ của Leanza Cornett cho biết cô bị tai nạn và nhập viện. "Cornett bị chấn thương nghiêm trọng và phải nhập viện điều trị ở khoa hồi sức tích cực", fanclub Leanza's Circle of Love thông báo.

Leanza Cornett trở thành diễn viên truyền hình sau khi đăng quang. Ảnh: Heavy.

Trước khi đăng quang Hoa hậu bang Florida năm 1992, Leanza Cornett từng đóng vai Arirel trong Voyage of The Little Mermaid và biểu diễn ở sân khấu Walt Disney World.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Mỹ năm 1993, cô hoạt động mạnh trong lĩnh vực truyền hình, góp mặt trong các phim như Saved by the Bell: The New Class, Grown Ups, The Tick, CSI: Crime Scene Survey và Weeds.