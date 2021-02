Cựu hoa đán TVB Lý Thi Hoa được bạn trai cầu hôn

Nữ diễn viên "Bằng chứng thép" cho biết hôn phu là người ngoài ngành giải trí. Họ đã yêu nhau nhiều năm.

Ngày 9/2, HK01 đưa tin Lý Thi Hoa, cựu hoa đán nổi danh của TVB sắp lên xe hoa. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cô được bạn trai cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Tôi đã đồng ý. Năm Tân Sửu vạn sự như ý. Cuộc sống sẽ còn nhiều điều mới lạ và sự ngọt ngào cần nếm trải", Lý Thi Hoa báo tin vui đến người hâm mộ.

Trên mạng xã hội, đồng nghiệp và nhiều khán giả đã gửi lời chúc phúc đến sao nữ Công chúa giá đáo.

Lý Thi Hoa chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn. Ảnh: Instagram.

Chia sẻ với On, người đẹp Bằng chứng thép tiết lộ đã được bạn trai cầu hôn và cô đồng ý. Cô cho biết hôn phu là người ngoài ngành giải trí, đã yêu nhau nhiều năm. Tạm thời cả hai chưa ấn định ngày tổ chức hôn lễ vì tình hình bệnh dịch còn diễn biến phức tạp.

Theo truyền thông Hong Kong, Lý Thi Hoa rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, đến cả người bạn thân Trần Sơn Thông cũng phải thừa nhận không biết bạn trai của cựu hoa đán là ai khi cánh báo giới liên hệ. "Tôi còn bất ngờ khi cô ấy được cầu hôn hơn mọi người. Thi Hoa còn không nói cho tôi biết cô đã có người yêu", nam diễn viên chia sẻ.

Lý Thi Hoa sinh năm 1981. Cô gia nhập giới giải trí và được ký hợp đồng độc quyền với TVB sau khi đoạt 2 giải phụ Hoa hậu Ảnh và Hoa hậu Tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2003.

Cuối năm 2019, Lý Thi Hoa rời đài TVB. Ảnh: HK01.

Các tác phẩm nổi bật của cô có thể kể đến Đột phá cuối cùng, Bố y thần tướng, Thuật tiên tri, Bằng chứng thép, Tứ đại danh bổ, Bà nhà tôi, Cung tâm kế, Thiết mã tầm kiều, Công chúa giá đáo...

Cuối năm 2019, sau khi quay xong Bằng chứng thép 4, Lý Thi Hoa quyết định chấm dứt hợp đồng với TVB, trở thành diễn viên tự do. Nguyên nhân rạn nứt do nhà đài đối xử bất công, chèn ép hoa đán trong nhiều năm. Hiện tại, người đẹp ở Canada ghi hình bộ phim Blood and Water.