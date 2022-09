Cứu hộ thành công 3 nạn nhân chìm tàu trên sông Soài Rạp

Bộ đội Biên phòng TP.HCM kịp thời cứu nạn thành công 3 thuyền viên bị chìm tàu trên khu vực sông Soài Rạp.

Thiếu tá Huỳnh Bá Thành, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, cho biết khoảng 4h ngày 1/9, phương tiện LA 06775 chở khoảng 500 m3 cát san lấp từ Đồng Tháp về TP.HCM. Khi đến khu vực phao SR10, tàu bị mất lái và va chạm vào tàu Tiến Đạt 19, đang neo tại đây.

Phương tiện do ông Lê Thanh Hùng (trú tại Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An) làm thuyền trưởng và cùng hai thuyền viên.

Lúc xảy ra va chạm, tàu Tiến Đạt do ông Mai Văn Nhạ (58 tuổi, quê Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định) làm thuyền trưởng và 6 thuyền viên, đang chở 3.094 tấn clinke chờ giao hàng tại Cảng Chinfon, Khu công nghiệp Hiệp Phước. Vụ tai nạn khiến phương tiện LA 06775 bị chìm và lật úp. Toàn bộ tài sản, hàng hóa, giấy tờ liên quan đến người, phương tiện bị chìm.

Tàu Tiến Đạt 19 bị móp méo nhẹ ở mũi, thủy thủ trên tàu tự khắc phục, không có ảnh hưởng về người và hàng hóa trên tàu.

Nhận được tin báo, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã khẩn cấp cử một canô và ba cán bộ nhanh chóng tiếp cận phương tiện LA 06775 đang bị chìm. Do điều kiện sóng lớn, gió to, đến 6h30 cùng ngày, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước mới cứu được thuyền trưởng Lê Thanh Hùng cùng hai thuyền viên trên phương tiện bị chìm sang canô an toàn.

Các nạn nhân sau khi vào bờ an toàn, được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Hiện tại, lực lượng biên phòng phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, cảnh sát giao thông đường thủy TP.HCM bảo vệ hiện trường, phân luồng hàng hải đảm bảo an toàn giao thông và tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.