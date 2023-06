Cựu giáo viên tiếng Anh chiếm đoạt số tiền lớn

Nhận hàng trăm triệu đồng của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, nhưng Trần Thị Hương không đưa người đi như hứa hẹn, mà lừa đảo, chiếm đoạt tiền để tiêu xài.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Trần Thị Hương. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trước đó, Công an TP Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Văn K. (40 tuổi, trú tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) và một số người dân trên địa bàn TP Hưng Yên tố cáo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Anh K. đã đưa 90 triệu đồng cho anh Đ. (ở TP Hưng Yên) nhưng sau khi đến hẹn, anh K. không đi xuất khẩu lao động được, nên đề nghị anh Đ. trả lại tiền và hồ sơ, nhưng anh Đ. không trả.

Sau khi nhận được trình báo, Công an TP Hưng Yên tiến hành điều tra, bước đầu xác định: Anh Đ. là nhân viên công ty bảo hiểm. Dựa vào nhiều mối quan hệ quen biết, anh Đ. nhận hồ sơ, tiền của anh K. và nhiều hồ sơ, tiền của người dân xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Sau khi nhận được tiền và hồ sơ, anh Đ. chuyển cho Trần Thị Hương (SN 1978, trú tại thôn 6, xã Quảng Châu, TP Hưng Yên). Tuy nhiên, Hương không lo được việc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền anh Đ. đưa.

Hương từng là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn TP Hưng Yên. Qua các mối quan hệ xã hội, Hương quen biết nhiều người và biết những người này có nhu cầu xin việc làm, luân chuyển công tác hoặc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ bằng thủ đoạn tự giới thiệu có quen biết nhiều lãnh đạo các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hưng Yên và có khả năng lo được cho mọi người theo đúng nguyện vọng.

Hương yêu cầu các bị hại đưa cho Hương số tiền trong khoảng từ 100 triệu đồng đến 170 triệu đồng/người. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hương yêu cầu họ đưa hồ sơ cho Hương để đi lo việc như: Sơ yếu lý lịch, Đơn xin chuyển công tác hay các giấy tờ liên quan đến mảnh đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Hương tự tay viết giấy biên nhận, giấy cam kết… đưa cho các bị hại giữ rồi hẹn, cam kết với các bị hại sau khoảng 2-3 tháng sẽ lo được việc. Khi đến thời hạn như hứa hẹn, Hương không lo được việc cho các bị hại và đưa ra nhiều lý do để lảng tránh.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Hương hứa hẹn với anh Đ. và chị T. (ở thị xã Mỹ Hào) rằng mình có khả năng làm hồ sơ đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc để anh Đ. và chị T. tìm người có nhu cầu.

Bằng các mối quan hệ họ hàng và quen biết, anh Đ. và chị T. đã giới thiệu, đưa thông tin và hồ sơ của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cho Hương.

Ngoài anh K., cơ quan cảnh sát điều tra có đầy đủ căn cứ xác định anh Đ. và chị T. đã thu tiền và hồ sơ của 18 người dân khác, sau đó chuyển tiền và hồ sơ cho Hương. Tổng số tiền Hương nhận của anh Đ. và chị T. là 520 triệu đồng. Tuy nhiên, Hương chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các bị hại để tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, Hương thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền của những người xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an TP Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP Hưng Yên bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.