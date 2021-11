Cựu Giám đốc Sở Y tế Sơn La gây thiệt hại gần 5 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Kim An bị xác định ký nhiều quyết định dẫn đến những sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế năm 2019. Hành vi của bà An gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

TAND tỉnh Sơn La vừa trả hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan vụ sai phạm về đấu thầu trong việc mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, cơ sở năm 2019 tại địa phương này.

Trong cáo trạng ban hành đầu tháng 10, VKS truy tố bà Nguyễn Thị Kim An (52 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế Sơn La) và cựu Phó giám đốc sở Sa Văn Khuyên về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Thị Hoa (cựu Trưởng phòng Tài chính thuộc Sở Y tế) và 6 bị cáo khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Kim An. Ảnh: Công an Sơn La.

Theo cáo buộc, khi thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị do Sở Y tế làm chủ đầu tư, bà Hoa đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng với Hoàng Vũ Quyền và Tạ Ngọc Chức lập chứng thư thẩm định giả khống.

Sau đó, các bị can thỏa thuận với Bùi Thị Thu (Giám đốc Công ty Hưng Phát) móc nối với người khác xây dựng hồ sơ, không tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu và không thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Cơ quan tố tụng quy kết bà Nguyễn Thị Kim An ký 5 quyết định liên quan các gói thầu, cùng nhóm cựu cán bộ Sở Y tế lập kế hoạch lựa chọn và phê duyệt nhà thầu là Công ty Hưng Phát dù doanh nghiệp này không đủ điều kiện, năng lực.

"Quá trình thực hiện, bị can không kiểm tra, giám sát, không thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Y tế, dẫn đến không phát hiện các quyết định mình ký bị thay đổi", cáo trạng nêu.

VKS còn cáo buộc bà An đã lập khống các biên bản chấm thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau đó, bị can yêu cầu các thành viên ký. Đây là hành vi gian dối, dẫn đến việc chọn nhà thầu trái thẩm quyền.

Hành vi thiếu trách nhiệm của bà An và cấp dưới được cho là nguyên nhân để các bị can khác thực hiện hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng .

Giữa tháng 2, bà Nguyễn Thị Kim An bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La thi hành kỷ luật cảnh cáo do có liên quan đến những sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế ở địa phương. Ngày 17/3, Công an tỉnh Sơn La công bố việc khởi tố bị can, bắt tạm giam bà này. Hai tháng sau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khai trừ Đảng đối với bà An.