Cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh nhận lại quả 14 tỷ đồng

Bà Vũ Liên Oanh bị cáo buộc chỉ đạo tạo điều kiện cho công ty do Hoàng Thị Thúy Nga chỉ định trúng 2 gói thầu mua sắm, gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng.

Sau gần 2 năm điều tra, ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận đề nghị truy tố bà Vũ Liên Oanh (cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh) cùng 14 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án, cơ quan điều tra cho rằng bà Oanh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu với bị can Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group).

Kết luận nêu bà Oanh quen biết Hoàng Thị Thúy Nga từ trước, nên khi được Nga đến đặt vấn đề về việc thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục mầm non năm 2016, 2 bị can đã trao đổi, thống nhất giao cho nhân viên của 2 bên lập dự án, cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm.

Bà Vũ Liên Oanh khi đương chức. Ảnh: Q.M.G.

Quá trình thực hiện, bà Oanh đã chỉ đạo cấp dưới phối hợp với nhân viên của Nga, tạo điều kiện cho công ty do Nga chỉ định thực hiện cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm.

Về phía mình, bà Nga phân công, chỉ đạo toàn bộ các phòng, ban nhân viên cấp dưới thực hiện quy trình 93 bước, cài cắm "quân xanh" khi dự thầu để đấu thầu rồi trúng thầu.

Theo chỉ đạo của bà Nga, nhân viên Công ty NSJ và các đơn vị tính toán chi phí và lợi nhuận. Sau khi trừ các chi phí, trong đó có cả tiền chi lại quả cho các cá nhân tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh, thì mỗi gói thầu công ty phải đạt lợi nhuận của từ 8% đến 12%.

Bản kết luận cho thấy tổng giá trị của 6 gói thầu mua sắm thuộc 6 dự án là hơn 636 tỷ đồng . Tuy nhiên, do không đủ căn cứ xác định hậu quả thiệt hại của 4 dự án (từ năm 2016 đến 2018), cơ quan tố tụng chỉ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các bị can tại 2 dự án mầm non và dự án tiểu học năm 2019.

Theo đó, tổng giá trị 2 gói thầu mua sắm trên là hơn 323 tỷ đồng . Từ đó, cơ quan điều tra xác định hậu quả thiệt hại của vụ án là trên 80 tỷ đồng . Sau khi thực hiện các dự án, Hoàng Thị Thúy Nga đã đưa cho bà Vũ Liên Oanh 14 tỷ đồng , đưa cho bị can Ngô Vui (cựu trưởng phòng thuộc Sở GD&ĐT) 14,8 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, bà Oanh tự nguyện và mong muốn gia đình bị can nộp trả lại 14 tỷ đồng . Song, gia đình bà Oanh chưa nộp khắc phục. Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản để phục vụ thi hành án.