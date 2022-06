Cựu Giám đốc CDC Bình Phước bị bắt vì liên quan Việt Á

Ông Nguyễn Văn Sáu bị cáo buộc có sai phạm khi mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế của Công ty Việt Á và một số đơn vị.

Ngày 30/6, Công an tỉnh Bình Phước đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sáu (cựu Giám đốc CDC Bình Phước) và nguyên Trưởng khoa dược Lê Thành Bắc về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại trụ sở CDC Bình Phước, lực lượng chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước và các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước. Cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam, cơ quan đều tra cũng tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Nguyễn Văn Sáu và Lê Thành Bắc.

Xe cảnh sát có mặt ở CDC Bình Phước để khám xét. Ảnh: Lê Ngân.

Theo cáo buộc, năm 2021, các bị can đã tham gia làm hồ sơ hợp thức việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thuận Giang.

Với những hành vi trái quy định của pháp luật, nhà chức trách cho rằng các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền 5 tỷ đồng .

Ông Nguyễn Văn Sáu. Ảnh: Tiền phong.

Trước đó, ngày 8/4, Sở Y tế tỉnh Bình Phước có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Sáu.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, CDC Bình Phước đã mua của Công ty Việt Á khoảng 87.392 kit test và 47.900 kit tách chiết với tổng số tiền là 41,5 tỷ đồng .

Sau các đợt mua thiết bị kể trên, đến đầu tháng 12/2021, đại diện của Công ty Việt Á đã đến tặng quà cho ông Nguyễn Văn Sáu. Tuy nhiên, cựu Giám đốc CDC Bình Phước sau đó nói rằng ông đã xin trả lại phần quà này cho cơ quan chức năng của tỉnh.

Gần 6 tháng qua, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 75 bị can về nhiều tội danh để điều tra những sai phạm trong quá trình mua sắm kit xét nghiệm SARS-CoV-2 khi phòng, chống dịch Covid-19 liên quan Công ty Việt Á.