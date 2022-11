Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM sắp hầu tòa

Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và đồng phạm bị đưa ra xét xử liên quan sai phạm khi thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng.

Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 1/11, theo nguồn tin của Zing, TAND TP.HCM sắp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Nguyễn Minh Khải (50 tuổi) và 7 đồng phạm.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12.

Trong vụ án này, các bị can bị truy tố về cùng tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-20 năm tù liên quan việc thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu tại đơn vị này hồi 2018, gây thiệt hại tiền của Nhà nước và người bệnh.

Từ trái qua là các bị can Nguyễn Trí Dũng, Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Đỗ Nguyên, Lương Ngọc Tuấn.

Cáo trạng thể hiện thực hiện chỉ đạo của cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, các bị can đã can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo của bệnh viện này bằng phương thức chấm “không đạt” đối với nhà thầu là Công ty Codupha, sau đó chấm trúng thầu đối với 2 nhà thầu còn lại tham gia dự thầu là Công ty Tâm Hợp và Công ty Hào Tín.

Theo đó, bị can Khải đã có những lời nói, chỉ đạo, định hướng chấm thầu trái phép để loại nhà thầu Codupha. Cụ thể, tại các cuộc họp giao ban, ông Khải đã chỉ đạo Tổ trưởng Tổ xét thầu phải làm nhanh cho kịp tiến độ, để mua được hàng thủy tinh thể đáp ứng nhu cầu điều trị.

Vì mục đích loại nhà thầu Codupha, lựa chọn nhà thầu là Công ty Tâm Hợp và Công ty Hào Tín, nên bị can Khải đã nói với những người tham gia xét thầu: "Kính của công ty Codupha hay bị trầy xước lắm, các anh chị muốn đưa vào sử dụng, thì cứ đánh giá đạt". Sau đó, Khải gặp riêng Nguyễn Quốc Toản (cựu Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, Chủ tịch hội đồng đánh giá hàng mẫu) nói: "Tôi không thích mấy hàng thủy tinh của Công ty Codupha, chất lượng không tốt".

Cũng theo cáo trạng, thực hiện ý kiến của bị can Khải, nên các bị can đồng phạm đã đưa ra các lý do định hướng để cho các bác sĩ Hội đồng hàng mẫu bổ sung thống nhất đánh giá không đạt kỹ thuật nhà thầu Codupha.

Quá trình điều tra, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM thừa nhận hành vi phạm tội với vai trò là chủ đầu tư chịu trách nhiệm chính. "Bị can Khải có ý thức mong muốn khắc phục hậu quả, nhưng không đồng ý với kết luận giám định về hậu quả thiệt hại", nội dung cáo trạng nêu.

Tuy nhiên, kết quả giám định của Bộ Y tế và Sở Tài chính TP.HCM đã xác định rõ hành vi sai phạm của bị can Khải, gây thiệt hại cho Nhà nước và người bệnh hơn 14,2 tỷ đồng .

Đối với số tiền thiệt hại của người bệnh gần 9 tỷ đồng , Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 54 công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xác minh bị hại là người bệnh đã điều trị phẫu thuật mổ Phaco, thay thủy tinh thể nhân tạo ở các gói thầu trên.

Theo kết quả xác minh, nhà chức trách đã làm việc với 11.161 bị hại, có 9.182 người xác định do số tiền chênh lệch ít, từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng và hiện đã khỏi bệnh, nên đề nghị cơ quan tố tụng sung công quỹ Nhà nước phần chênh lệch. Có 1.979 người đề nghị bồi thường thiệt hại.

Hiện còn 3.637 người bị hại, Cơ quan điều tra đã có thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nhưng đến nay không ai trình báo.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra nhận định do chưa thu thập được tài liệu nào chứng minh những pháp nhân và cá nhân khác liên quan đến vụ án có hành vi tác động, sử dụng lợi ích vật chất hay lợi ích khác đối với cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM hay các bác sĩ, thành viên các tổ xét thầu để được lựa chọn trúng thầu trái pháp luật. Do đó, Cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xem xét xử lý.