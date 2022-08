Cựu sao Top Gear nhập viện vì lái xe đâm vào tường

James May, người dẫn chương trình nổi tiếng của Top Gear đã lái xe đâm vào tường ở tốc độ 120 km/h và bị chấn thương nặng khi thực hiện chương trình The Grand Tour.

James May, 59 tuổi và là cựu ngôi sao của Top Gear, được cho là đã bị gãy xương sườn và phải tiến hành chụp cắt lớp não sau khi đâm chiếc xe đua vào tường ở tốc độ 120 km/h.

May đã tham gia một thử thách nguy hiểm (chạy drag) trong khi đang quay phim với các đồng dẫn chương trình gồm Richard Hammond và Jeremy Clarkson. Cả ba người sẽ lần lượt chạy xe ở tốc độ cao dọc theo một đường hầm đối diện với bức tường đá. Theo báo cáo, các tài xế chỉ có 3 giây để phản ứng trước khi ra khỏi đường hầm, May đã đạp phanh chậm hơn so với yêu cầu và đâm thẳng vào tường.

James May (bên phải) đứng cạnh hai nhà đồng dẫn chương trình Jeremy Clarkson (ở giữa) và Richard Hammond.

Sau sự cố, May đã nhanh chóng được các nhân viên y tế đưa đi cấp cứu trong khi các bạn diễn của ông vẫn tiếp tục quay phim cho chương trình The Grand Tourer của Prime Video. Sự việc được ông kể lại trên Twitter của mình hôm 13/8 sau khi đã bình phục hoàn toàn.

Sau khi rời Top Gear của BBC vào năm 2015, Clarkson, Hammond và May đã tham gia ba loạt chương trình The Grand Tour, cũng như một loạt chương trình đặc biệt có thời lượng dài. Loạt phim thứ năm của The Grand Tour được cho là đã đóng máy và phần thứ sáu đang được thực hiện.

Trong chương trình Top Gear trước đây, người đồng dẫn chương trình Richard Hammond cũng đã bị chấn thương vào năm 2006 khi lái chiếc Vampire Dragster sử dụng động cơ phản lực ở tốc độ 319 km/h, vụ va chạm khiến Richard bị chấn thương sọ não dẫn đến hôn mê vài tuần, ông cũng bị chấn thương ở mắt.