Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị 9-10 năm tù

Sau 2 ngày thẩm vấn, chiều 13/8, đại diện VKSND Hà Nội đã đề nghị TAND thành phố tuyên phạt ông Phùng Anh Lê (55 tuổi, cựu Trưởng công an quận Tây Hồ, Hà Nội) mức án 9-10 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Đức Châu, cựu Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an Tây Hồ, bị đề nghị mức án bằng thời hạn tạm giam, tức 10 tháng 27 ngày về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. VKS đề nghị trả tự do cho ông Châu.

Bị cáo buộc đồng phạm với ông Châu, các bị cáo Vũ Công Ngọc, cựu Đội phó Hình sự, và Lê Đình Trung, cựu Đội phó Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, bị đề nghị 8-10 tháng tù treo.

Từ trái qua là các bị cáo Phùng Anh Lê, Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung.

Theo luận tội của VKS, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội. Trong đó, việc làm của ông Lê xâm phạm đến tính vô tư, chính trực, đúng đắn trong hoạt động công vụ.

“Hành vi của các bị cáo có động cơ, vụ lợi, làm mất niềm tin của nhân dân đối với hoạt động tư pháp”, đại diện VKS nhận định.

Xét vai trò của từng bị cáo, đại diện VKS nhận thấy ông Phùng Anh Lê nguyên là trưởng công an quận, thủ trưởng cơ quan CSĐT và là người trực chỉ huy hôm 22/9/2016. Ông Lê biết Nguyễn Hữu Tài bị tạm giữ nhưng sau cuộc gặp với anh Phùng Văn Bảy, ông Lê đã lợi dụng, chức vụ và chiếm hưởng 110 triệu đồng. Sau đó, bị cáo chỉ đạo thuộc cấp đưa Tài ra khỏi nhà tạm giữ rồi thả cho ra về.

Khi điều tra và tại tòa, ông Lê phủ nhận cáo buộc, nhưng VKS căn cứ diễn biến tố tụng và các tài liệu thu thập được, VKS đánh giá ông Lê đã chỉ đạo dừng giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, cho hòa giải và tha người trái pháp luật.

“Bị cáo Lê giữ vai trò chính, chủ mưu và có động cơ vụ lợi”, VKS đề nghị cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, công tác nhiều năm trong lực lượng công an. Quá trình công tác, bị cáo nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc, nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Đối với 3 bị cáo còn lại, VKS đánh giá họ biết ông Lê chỉ đạo thả người trái pháp luật nhưng không ai báo cáo cấp có thẩm quyền, mà thực hiện theo yêu cầu của ông Lê. Giai đoạn điều tra và xét xử, Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc và Lê Đình Trung đã thành khẩn khai báo, nên cần áp dụng mức án thấp hơn Phùng Anh Lê.

Đại diện VKS Hà Nội luận tội. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo cáo buộc, ngày 19/9/2016, anh Thành (ở quận Hoàn Kiếm) đến Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, tố cáo nhóm người bắt giữ anh này trái pháp luật rồi hành hung. Sau đó, Nguyễn Hữu Tài cùng đồng phạm ra đầu thú do liên quan vụ trình báo của anh Thành. Khi điều tra, Công an quận Tây Hồ tạm giữ Tài 3 ngày.

Sau khi Tài bị tạm giữ, người thân của Tài đã tìm gặp ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị cáo Lê) để nhờ giúp đỡ. Ông Bảy đặt vấn đề và được cựu đại tá Phùng Anh Lê đồng ý cho Tài ra về với điều kiện gia đình nghi phạm phải đưa cho ông Lê 110 triệu đồng.

Tối 22/9/2016, sau khi nhận tiền của người nhà nghi phạm thông qua ông Bảy, ông Lê chỉ đạo Nguyễn Đức Châu, Lê Đình Trung giao Tài cho Vũ Công Ngọc. Một ngày sau đó, Tài được thả về.

Trong vụ án, VKS đánh giá ông Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, yêu cầu đưa 110 triệu đồng và chỉ đạo cấp dưới thả người. Các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung biết chỉ đạo của ông Lê là trái pháp luật nhưng vẫn chấp hành, thực hiện việc tha trái pháp luật.

Quá trình điều tra và tại tòa, ông Lê không thừa nhận cáo buộc. Trong khi đó, nhóm bị cáo là thuộc cấp của ông Lê thành khẩn khai báo, cho rằng cựu trưởng công an quận đã chỉ đạo họ thả Nguyễn Hữu Tài.