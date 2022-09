Cứu cụ ông 87 tuổi bị lũ cuốn sau bão Noru

Trên đường về nhà, ông Năm băng qua khu vực ngập sâu và bị cuốn trôi 70 m. Cụ ông may mắn được phát hiện và giải cứu thành công.

Lực lượng chức năng dùng dây thừng và phao rồi bơi ra cứu cụ ông gặp nạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h30 ngày 28/9 tại khu vực cầu Bà Ngân (xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam) khi ông Hồ Năm (87 tuổi, ở xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) cố băng qua dòng nước lũ để về nhà.

Khi phát hiện người đàn ông đang bám vào bụi cây, người dân trình báo Công an xã Cẩm Kim và lực lượng quân sự xã, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hội An giải cứu ông Năm.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Kim cho biết thời điểm ông Năm băng qua đường để về nhà, nước ngập khoảng 1 m nên nạn nhân bị cuốn trôi xa khoảng 70 m. Sau 30 phút giải cứu, lực lượng chức năng đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Lực lượng chức năng dùng phao và dây để cứu cụ ông bị nạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo người thân nạn nhân, ông Năm đi từ thị xã Điện Bàn xuống thăm con tại phường Tân An, TP Hội An, trên đường nạn nhân về nhà thì gặp nạn.

Theo cảnh sát, khu vực gần cầu Bà Ngân là đoạn đường bị ngập sâu nguy hiểm do mưa lớn. Dù cơ quan chức năng đã lắp đặt các bảng cảnh báo, giăng dây và yêu cầu người dân chuyển hướng đi khác an toàn khi có nước lũ ngập sâu, một số người dân vẫn cố tình băng qua nước lũ.