Cựu Chủ tịch Unimex Hà Nội liên quan vụ thất thoát 113 tỷ đồng

Ông Trần Quốc Hùng bị cáo buộc đã buông lỏng quản lý, để cho các bị can tại Trung tâm Artex Hà Nội vướng nhiều sai phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Sau gần 2 năm điều tra, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc Công ty Unimex Hà Nội), Đặng Thị Minh Chi (cựu phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Phương Liên (cựu trưởng phòng kế toán đơn vị này) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, các bị can Phạm Văn Thắng (cựu Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ - Artex Hà Nội), Trần Thị Lan Hương (cựu trưởng phòng kế toán tài vụ) và 3 bị can khác bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Còn ông Trịnh Hùng Thắng (cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh Tây Hà Nội) và cựu cán bộ đơn vị này là Đoàn Thị Thanh Chuyên bị buộc tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Nhóm bị can bị khởi tố cuối tháng 9/2020. Ảnh: Bộ Công an.

Theo cáo buộc, năm 2006, Trung tâm Artex thuộc Công ty Unimex Hà Nội (đơn vị 100% vốn Nhà nước) có quan hệ làm ăn thông qua hoạt động mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên.

Lợi dụng việc hàng năm Artex Hà Nội được Unimex cấp hạn mức tín dụng, bị can Phạm Văn Thắng đã bàn bạc với Nguyễn Đắc Phước (Giám đốc điều hành công ty Đắc Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh) lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa. Mục đích để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay phục vụ cho cá nhân.

Bị can Trần Thị Lan Hương là người được giao quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm Artex Hà Nội. Bà Hương biết Công ty An ninh và Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Artex Hà Nội vượt quy định của Công ty Unimex. Tuy nhiên, bị can vẫn thực hiện chỉ đạo của ông Thắng, lập báo cáo sai sự thật để che giấu nợ xấu của 2 công ty này.

Trong vụ án, bị can Trần Quốc Hùng bị cáo buộc là người trực tiếp xét duyệt, ký phân bổ hạn mức tín dụng và ký các giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho những đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại ngân hàng. Quá trình làm việc, ông Hùng đã buông lỏng quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Artex Hà Nội theo quy định.

Sai phạm của ông Hùng tạo điều kiện cho bị can Thắng và những người khác cấu kết với nhau, lập khống hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng. Sau đó, họ sử dụng tiền sai mục đích, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.

Còn các bị can Chuyên, Thắng và Nguyễn Hữu Huấn (cựu Giám đốc Argibank Tây Hà Nội, đang bị Bộ Công an truy nã) đã thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Trung tâm Artex Hà Nội dù đơn vị vay không đủ điều kiện cấp vốn.