Cựu chủ tịch huyện bị khởi tố

Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định, bị khởi tố do liên quan những vi phạm quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Tối 30/12, trao đổi với Zing, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Theo đại tá Oanh, ông Lâm bị khởi tố do vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Chi tiết về vụ việc này chưa được cơ quan chức năng công bố.

Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định. Ảnh: Báo NNVN.

Tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra các sai phạm liên quan quá trình giải phóng mặt bằng dự án Công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và hạ tầng khu dân cư số 1 huyện Yên Định.

Những sai phạm trên xảy ra trong các năm 2018-2019, khi đó ông Lưu Vũ Lâm đang làm Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Vào tháng 7/2020, hàng loạt lãnh đạo huyện Yên Định bị Tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật vì có vi phạm trong quản lý, thu chi ngân sách.