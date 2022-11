Cựu chủ tịch Đồng Nai khai lý do giúp AIC trúng thầu

Ông Đinh Quốc Thái khai ưu ái AIC vì muốn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hỗ trợ tỉnh này xin vốn từ ngân sách Trung ương.

Trong 36 bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty AIC, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị buộc tội Nhận hối lộ. Khung hình phạt gồm phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Thái bị cáo buộc ký nhiều văn bản trái quy định, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng 16 gói thầu. Sau đó, bà Nhàn và phía AIC đã đưa hối lộ 14,5 tỷ đồng cho cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai.

Nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2006-2007, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai ra chủ trương xây mới Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư gần 890 tỷ đồng bằng nguồn vốn Ngân sách tỉnh và vốn xã hội hoá. Sau nhiều lần chậm tiến độ, dự án đã được điều chỉnh vốn lên hơn 2.000 tỷ đồng .

Năm 2009, ông Đinh Quốc Thái là Trưởng ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ông Thái khai thời điểm đó, thông qua giới thiệu của cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành, ông đã được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) nhờ tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu các gói thầu.

Ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Năm 2010, khi ký quyết định bổ sung chi phí thiết bị y tế cho dự án xây bệnh viện với số tiền trên 754 tỷ đồng , ông Thái khai mục đích của việc này là để Nguyễn Thị Thanh Nhàn hỗ trợ tỉnh xin vốn Ngân sách Trung ương. Ông Thái thấy phải tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu các gói thầu thiết bị y tế, không được làm bí thư phật ý.

Bộ Công an xác định trên cương vị Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai suốt quá trình thực hiện dự án, ông Thái là người quyết định các vấn đề liên quan, từ giai đoạn chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, lắp đặt...

Sau khi được ông Thái hỗ trợ và tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, trong các năm 2009-2020, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cấp dưới đã có 14 lần chi tổng số tiền 14,5 tỷ đồng cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Nhận được khoản tiền từ bà Nhàn và Công ty AIC, ông Thái khai đã đưa một phần cho vợ là bà Lê Vũ Huyền My đóng tiền cho 2 con gái đi học ở Mỹ. Với số tiền còn lại, ông Thái sử dụng cá nhân và chi tiêu cho gia đình, nhưng không nhớ chi tiết đã sử dụng ra sao. Hiện ông Thái cùng gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng bất chính.

Tạo điều kiện vì bà Nhàn có mối quan hệ rộng

Cũng theo kết luận điều tra, giai đoạn 2014-2015, dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được hỗ trợ vốn TPCP 30% của tổng mức đầu tư 890 tỷ đồng , tương đương khoảng 267 tỷ đồng . Tuy nhiên, Bộ Công an làm rõ dự án này đã được bố trí hơn 336,3 tỷ đồng , cao hơn quy định gần 70 tỷ đồng .

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn tạm ứng 500 tỷ đồng vốn Kho bạc Nhà nước cho Ngân sách tỉnh Đồng Nai để Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thanh toán cho các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Theo lời khai của bị can Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, chủ đầu tư dự án), ông ta đã tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu do biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người có mối quan hệ rộng, doanh nghiệp lớn, thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo các bộ, ngành, và AIC có công trong việc xin vốn cho dự án.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Còn bị can Đinh Quốc Thái khai bản thân đồng ý ký các quyết định tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu không chỉ từ mối quan hệ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành, mà còn với mục đích là để bà Nhàn hỗ trợ tỉnh Đồng Nai xin vốn từ Ngân sách Trung ương.

Kết luận các nội dung trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Trung ương bố trí vốn trái phiếu Chính phủ và vốn Kho bạc Nhà nước với số tiền lớn. Trong đó có việc bố trí nguồn vốn Ngân sách ngoài kế hoạch vượt mức quy định.

"Công ty AIC trúng thầu nhiều dự án có liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương. Do đó, để đảm bảo việc điều tra, kết luận tổng thể các dự án có liên quan, cơ quan điều tra tách phần điều tra xác minh liên quan đến phân bổ, sử dụng, quyết toán nguồn vốn Ngân sách Trung ương để điều tra xác minh làm rõ và xử lý sau", kết luận điều tra nêu.