Cựu cầu thủ Tây Ban Nha qua đời vì tai nạn xe lửa

Pelayo Novo qua đời vì tai nạn xe lửa. Ảnh: AS.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin cựu tiền vệ Pelayo Novo bị tàu hỏa cán chết ở thành phố Oviedo tối 28/2 (giờ Hà Nội). Cách đây 5 năm, Novo từng chấn thương nặng và trải qua 51 ngày điều trị ở bệnh viện sau cú ngã từ tầng ba khách sạn đội Albacete. Sau đó, Novo buộc phải dùng xe lăn đến khi vụ tai nạn thương tâm xảy đến với anh.

Novo từng khoác áo nhiều CLB như Elche, Cordoba, Lugo và Albacete và cũng có một thời gian ngắn đầu quân cho đội bóng Romania CFR Cluj. Nhiều sự tiếc thương được gửi tới cựu tiền vệ 32 tuổi.

Liên đoàn Bóng đá Tây ban Nha (RFEF) chia sẻ: "Chúng tôi lấy làm tiếc về sự ra đi của Novo. Chúng tôi sẽ luôn nhớ nụ cười của bạn dù trải qua nhiều gian khó. Một cái ôm chân thành dành cho gia đình và bạn bè của bạn".

"Một trái tim tan vỡ. Chúng tôi tiếc thương Pelayo Novo. Gia đình, bạn bè và chúng tôi ở bên bạn. Hãy yên nghỉ Pelayo", CLB Real Oviedo viết.

Thông báo từ CLB Cordoba có đoạn: "Chúng tôi thương tiếc sự ra đi của cựu cầu thủ Pelayo Novo ở tuổi 32. Anh ấy sẽ luôn ở trong ký ức của CLB. Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của anh".

Sau khi ngã từ tầng 3 khách sạn, Novo phát hiện ra rằng bản thân sẽ không bao giờ chơi bóng đá được nữa. Tuy nhiên, bằng một thái độ tích cực, cầu thủ này chuyển sang bộ môn quần vợt xe lăn. Anh trở thành đại sứ cho các vận động viên khuyết tật chuyên nghiệp ở xứ sở bò tót. Novo còn là thành viên ban giám đốc của Liên đoàn Quần vợt Asturian. Gần nhất, Novo xuất hiện ở giải quần vợt Open de Catalonia.

Novo được coi là nguồn cảm hứng thể thao cho những người khuyết tật. Nói về tai nạn của mình, cách đây vài năm, Novo cho hay: “Con người thích nghi với hoàn cảnh mà mình gặp phải. Tất nhiên phải mất thời gian vì có những lúc nó tồi tệ. Tôi đã xoay xở để thoát ra khỏi hoàn cảnh đó và bây giờ tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời".

