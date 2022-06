Cựu cảnh sát trưởng ở Mỹ giết 2 người vì lời xúi giục của vợ

Biết vợ muốn giết chồng cũ để giành quyền nuôi 2 con, cựu cảnh sát trưởng Tim Dean đã đoạt 2 mạng người nhằm thực hiện dã tâm của bạn đời.

Hôm 22/10/2018, cảnh sát nhận cuộc gọi về một vụ giết 2 người ngay tại nhà riêng ở thành phố Sodus, bang Texas, Mỹ. Hai nạn nhân là Joshua Niles (28 tuổi) và Amber Washburn, bạn gái của Joshua. Tại hiện trường, thi thể Joshua nằm dưới gầm xe tải với 10 viên đạn, còn thi thể Amber nằm trong ôtô. Con trai út của 2 nạn nhân ngồi trong xe vào thời điểm án mạng xảy ra, song cậu bé chỉ mới 5 tuổi, nên cảnh sát không khai thác được thông tin gì đáng giá. Một nhân chứng thấy hung thủ bắn 2 nạn nhân nên đã gọi điện báo cảnh sát.

Manh mối từ cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con

Hai nạn nhân có một con chung (chính là cậu bé ngồi trong xe cùng Amber khi hung thủ bắn cô). Ngoài ra, Joshua có 2 con với người vợ trước là Charlene Childers (25 tuổi vào thời điểm án mạng xảy ra). Sau khi ly hôn, Charlene nuôi 2 con. Nhưng khoảng một tháng trước đó, Joshua đã thành công trong nỗ lực yêu cầu tòa án trao quyền giám hộ 2 con. Do đó, nhóm điều tra không loại trừ khả năng Charlene liên quan tới vụ án mạng nếu cô ta không muốn mất quyền nuôi con.

Vụ án mạng xảy ra ngay tại nhà riêng của Joshua Niles và Amber Washburn. Ảnh: oxygen.com.

Người chồng hiện tại của Charlene là Tim Dean, cựu cảnh sát trưởng thành phố Sunray, bang Texas. Sau khi ly hôn, Charlene đã tới thành phố Sunray vào năm 2013, nơi cô gặp Tim Dean. Tuy nhiên, Tim Dean mất việc vào tháng 5/2018 vì ngược đãi con gái ruột. Biết Tim ra khỏi ngành cảnh sát vì ngược đãi con gái ruột, Joshua lo ngại cho sự an toàn của 2 con nên đã nộp đơn lên tòa án, yêu cầu tòa trao quyền nuôi 2 con của anh với Charlene. Việc tòa chấp thuận yêu cầu của Joshua khiến Charlene rất giận dữ, và cô ta tới thành phố Sodus nhiều lần để buộc Joshua thay đổi ý định.

Charlene khẳng định với nhóm điều tra rằng cô ta không liên quan và đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Kiểm tra hoạt động của Tim Dean (lúc ấy cựu cảnh sát trưởng làm nhân viên bảo vệ cho một doanh nghiệp ở thành phố Sunray), nhóm điều tra nhận thấy anh ta xin nghỉ việc vào ngày án mạng xảy ra. Trong thời gian trước đó, Tim cũng bỏ nhiều ca trực.

Những khẩu súng của cựu cảnh sát trưởng

Một tình tiết đáng chú ý là 2 ngày trước khi án mạng xảy ra, Tim Dean đã thuê một ôtô rồi gây va chạm nhỏ trên đường. Khi một cảnh sát kiểm tra xe của Tim, anh thấy vài khẩu súng trong xe. Tim giải thích anh ta và vợ có giấy phép sở hữu súng, và anh ta mua nhiều súng để chuẩn bị cho vợ tập bắn. Báo cáo về vụ việc đó làm tăng thêm mức độ nghi ngờ của nhóm điều tra.

Charlene Childers, vợ cũ của nạn nhân Joshua Niles. Ảnh: oxygen

Điểm bất thường nữa là Tim Dean không trực tiếp thuê chiếc xe. Nội dung hợp đồng thuê xe cho thấy người thuê là Bron Bohlar, một cảnh sát từng làm việc dưới trướng của Tim Dean. Viên cảnh sát kia khai Tim nhờ anh ta thuê xe để tới bang New York và sát hại chồng cũ của Charlene. Bron khẳng định Charlene và Tim nói về kế hoạch gây án ngay trước mặt anh ta.

Nhóm điều tra đưa ảnh Tim Dean và một số người khác (nhằm tăng tính khách quan) cho người chứng kiến vụ xả súng (và gọi cảnh sát báo án) để nhận dạng hung thủ. Người này xác nhận Tim Dean có khuôn mặt và hình dáng giống hung thủ đã bắn 2 nạn nhân.

Khi cảnh sát tới nhà riêng của Tim Dean để bắt, anh ta đã cố thủ trong nhà và sẵn sàng chống trả. Sau quá trình thương thuyết khoảng một giờ, cựu cảnh sát trưởng chấp nhận đầu hàng.

Ba bị cáo ra tòa

Sau khi cảnh sát bắt Tim Dean, Charlene thừa nhận cô ta đã xúi giục cựu cảnh sát trưởng giết Joshua, với lý do Joshua thường xuyên thóa mạ cô ta. Dựa vào lời khai của Charlene, cơ quan công tố nhận định Tim Dean đã tới nhà của Joshua và Amber nhiều lần để theo dõi. Ngày 22/10/2018, Tim Dean đã phóng xe từ thành phố Sunray tới thành phố Sodus, bang New York và bắn Joshua. Thật không may cho Amber, cô về nhà ngay sau khi Tim nã 10 viên đạn vào cơ thể Joshua. Hoảng sợ, Amber vội lùi xe để chạy trốn nhưng Tim đã bắn về phía xe khiến cô trúng đạn và tử vong. Có lẽ do thấy cậu bé trong ôtô còn quá nhỏ nên Tim đã không giết.

Tim Dean, cựu cảnh sát trưởng thành phố Sunray, bang Texas, Mỹ. Ảnh: oxygen.com.

Trong quá trình xét xử, bồi thẩm đoàn kết luận Charlene là người chủ mưu giết chồng cũ. Nữ bị cáo đã lôi kéo Tim Dean để cựu cảnh sát trưởng đoạt mạng Joshua. Mặc dù Tim Dean không nhận tội, lời khai của Bron Bohlar, là căn cứ để bồi thẩm đoàn kết tội bị cáo. Trớ trêu hơn, Charlene quyết định nhận tội chủ mưu giết người, đồng thời trở thành nhân chứng chống Tim Dean để cô ta hưởng mức án nhẹ hơn.

Bron Bohlar cũng phải ra tòa vì đồng lõa giết người và không tố giác tội phạm. Cựu cảnh sát này làm chứng chống Tim Dean. Tòa án phạt Tim Dean tù chung thân vì tội Cố ý giết người, Charlene lĩnh án 28 năm tù và có thể hưởng ân xá ở tuổi 49. Bron Bohlar, viên cảnh sát thuê xe giúp Tim Dean, nhận mức án 3 năm tù.