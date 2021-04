Cựu cảnh sát giao thông nhận hối lộ 1,2 tỷ trong vụ logo 'xe vua'

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Thới đưa cho Nguyễn Cảnh Chân số tiền 1,2 tỷ đồng, thông qua số tài khoản của vợ anh ta.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Cảnh Chân (47 tuổi, nguyên cán bộ Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) về tội Môi giới hối lộ.

Các bị can Nguyễn Văn Thới (44 tuổi), Trần Quốc Thái (49 tuổi), Lê Thị Cẩm Vân (38 tuổi) cùng 6 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoài Thanh.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015, Thới và Thái tổ chức in logo có số "68" và chữ "Garage Thành Đô", bán cho chủ xe, tài xế với giá 2,5-3 triệu đồng/logo, làm mật hiệu nhận biết khi bị thanh tra giao thông (TTGT), cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra.

Cơ quan điều tra xác định Thới và Thái đã bán được khoảng 15.000 logo. Mỗi tháng, Thới lập danh sách các xe mua logo bằng cách ghi biển số các xe vào giấy để theo dõi.

Thới thừa nhận đưa hối lộ cho CSGT và TTGT mỗi tháng là 2,76 tỷ đồng . Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Thái và các tài liệu khác và theo nguyên tắc có lợi cho các bị can, cơ quan điều tra xác định Thới đã đưa hối lộ gần 5 tỷ đồng và thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng .

Trong đó, Thới đưa cho Nguyễn Cảnh Chân số tiền 1,2 tỷ đồng , thông qua số tài khoản của vợ Chân.

Cũng theo kết luận điều tra, Thới đã chủ động đặt vấn đề, bàn bạc thống nhất với Chân về việc bảo kê xe vị phạm quá tải có dán logo "garage Thành Đô" chạy trên địa bàn do Đội CSGT số 1 quản lý, để nhận tiền hối lộ từ 60-120 triệu/tháng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cảnh Chân khai có đưa cho ông V.V.S. (nguyên Đội trưởng Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Đồng Nai, đã chết) hơn 659 triệu đồng và đưa cho ông Đ.H.T. (nguyên Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) 300 triệu đồng. Tuy nhiên do ông S. đã chết, còn ông T. không thừa nhận, nên Chân phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 1,2 tỷ nhận từ Thới.

Đối với đường dây do Lê Thị Cẩm Vân cầm đầu, Vân là chủ doanh nghiệp vận tải gạch, xe thường bị phạt lỗi chở quá tải nên quen biết một số cán bộ TTGT, CSGT và nhờ họ giúp.

Vân in logo "Xe chở hàng" và hình "ông mặt trời" hoặc "ngôi sao" bán với giá 2,2-2,3 triệu đồng/logo/tháng. Ngoài ra, ai mua thêm logo in hình mặt trời hoặc hình ngôi sao với giá 500.000 đồng/logo/tháng, Vân bao quá tải thêm một số tuyến đường ở Đồng Nai, Bình Dương.

Vân khai mỗi tháng chung chi cho lực lượng CSGT, TTGT hơn 576 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản hối lộ, chung chi, Vân thu lợi từ việc bán logo gần 1,6 tỷ đồng .

Vào tháng 10/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án để điều tra lại. Theo cấp phúc thẩm, cáo trạng vụ án đã nêu đích danh 80 CSGT, TTGT các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, nhận hối lộ nhưng những người này lại không bị xử lý. Điều này cho thấy việc bỏ lọt tội phạm, gây bức xúc trong dư luận.

Tuy nhiên, tại bản kết luận điều tra mới này, cơ quan chức năng cho rằng đó chỉ là lời khai một phía của các bị can, trong khi 80 CSGT, TTGT đó không thừa nhận hành vi nhận tiền của các bị can trong vụ án. Quá trình điều tra không đủ căn cứ để kết luận những cán bộ này phạm tội Nhận hối lộ.