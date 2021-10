Cựu cán bộ công an bị bắt về tội rửa tiền

Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.

Ngày 29/10, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về tội Rửa tiền theo Khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Võ từng là cán bộ công an. Bị can này có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ huyện An Phú). Số tiền này hơn 3 tỷ đồng do Hạnh phạm tội mà có.

Cùng ngày, cảnh sát khám xét một số nơi ở của Võ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cảnh sát khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Giang Túc Phương.

Hơn 2 tháng trước, Công an tỉnh An Giang tống đạt 2 quyết định khởi tố bị can đối với bà Hạnh về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cả hai vụ này Hạnh đều có vai trò cầm đầu, xảy ra tháng 6/2019 và cuối năm 2018.

Theo cơ quan điều tra, ngày 9/6, Hạnh bị Công an An Giang ra lệnh bắt tạm giam về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Vụ án này liên quan đến việc Hạnh chủ mưu vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.

Trong qua trình xác minh, điều tra mở rộng các vụ án, Công an An Giang phát hiện Hạnh có vai chủ mưu, cầm đầu trong vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam. Vụ này đã có 4 người bị khởi tố trước Hạnh là Phạm Thanh Sang (39 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Hồ Tuấn Linh (40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú).

Khoảng 9h ngày 24/6/2019, Hạnh điện thoại cho nhóm của Sang qua Campuchia nhận ngoại tệ để mang về Việt Nam. Khi đến rạch Trắc Ri, của TP Châu Đốc, 4 người bị lực lượng biên phòng bắt giữ cùng 470.000 USD .

Các bị can này khai từ năm 2018 đến khi bị bắt, Hạnh đã nhiều lần thuê họ sang Campuchia mang ngoại tệ về nước. Mỗi tháng, Hạnh trả công cho một người 5 triệu đồng.

Vụ thứ hai xảy ra ngày 23/12/2018. Hôm đó, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi), Lê Văn Điện (41 tuổi), Trần Văn Tánh (27 tuổi) và Nguyễn Văn Lình (44 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) dùng ghe chở 106 chứa quần áo, giày, túi xách, mũ, 1.397 bao đường cát trắng trị giá trên 1 tỷ đồng , từ Campuchia về Việt Nam.

Một số tài liệu liên quan vụ án được lực lượng Công an thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Giang Túc Phương.

Năm ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố nhóm của Dũng về tội Buôn lậu. Mở rộng điều tra, cảnh sát ra lệnh bắt 3 người cùng tội danh với Dũng nhưng Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền kịp bỏ trốn.

Ngày 17/1/2020, Dũng, Điện, Lình và Tánh bị TAND tỉnh An Giang xử phạt mỗi người 2 năm tù về tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tháng 4/2020, Miền, Phương và Tới ra đầu thú.

Tháng 2/2021, TAND tỉnh An Giang đưa Phương, Tới và Miền ra xét xử sơ thẩm. Các bị can khai thêm tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (50 tuổi, em ruột Hạnh). Lúc này, Út đang bị tạm giam liên quan đến vụ vận chuyển 51 kg vàng.

Theo lời khai của Phương, Tới và Miền thì Út là người từng thuê nhóm người này và nhóm của Dũng nhiều lần vận chuyển hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam. Vì vậy, Út bị khởi tố thêm tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan đến vụ án ngày 23/12/2018.

Ngoài vụ án này, Hạnh còn thường xuyên mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính cho bản thân. Út là người được Hạnh giao chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong một thời gian dài, trước khi nhóm chân rết lần lượt bị bắt từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2021.

Ngày 9/6, Hạnh cùng nhiều đồng phạm bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam đến nay.