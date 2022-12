Cựu bí thư Đồng Nai kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

Trong đơn, ông Trần Đình Thành cho rằng tòa xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không ảnh hưởng gì. Song, việc xét xử sẽ tốt hơn nếu bà này có mặt.

Ngày 13/12, luật sư bào chữa cho ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) cho biết trước khi TAND Hà Nội xét xử vụ án xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan, ông Thành đã kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty AIC) ra đầu thú.

Theo luật sư, ông Thành trong đơn trình bày, cho rằng tòa xét xử bà vắng mặt bà Nhàn không ảnh hưởng gì. Song, việc xét xử sơ thẩm sẽ tốt hơn nếu bà Nhàn có mặt để trình bày.

Người bào chữa cho hay những tình tiết về việc ông Trần Đình Thành kêu gọi nêu trên đã được ghi thành biên bản có sự chứng kiến của cán bộ quản giáo. Nội dung này đã được nộp cho HĐXX để cân nhắc.

Bà Nhàn và một số bị can đang trốn truy nã. Ảnh: Bộ Công an.

Cũng theo luật sư, quá trình tố tụng, cựu Bí thư Đồng Nai cho rằng bản thân sơ suất, bất cẩn, nên bị cáo để xảy ra sai phạm trong vụ án. Ông Thành đã bày tỏ sự ân hận. Trước ngày hầu tòa, bị cáo này mong cấp sơ thẩm xét xử thấu đáo, toàn diện. Ngoài ra, ông Thành tuổi đã cao, sức khỏe kém và có bệnh nền, nên bị cáo mong HĐXX tạo điều kiện về y tế khi tham gia tố tụng.

Trước đó, VKSND Tối cao cùng Bộ Công an cũng phát thông báo đề nghị 8 bị can bị truy nã trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa, theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo dự kiến, TAND Hà Nội khai mạc phiên xử vào sáng 21/12 và làm việc liên tiếp trong 20 ngày để xét xử ông Trần Đình Thành, ông Đinh Quốc Thái (cựu chủ tịch UBND tỉnh) và 34 bị cáo. Trong số này, bà Nhàn cùng 7 người khác đã bỏ trốn và bị xét xử vắng mặt. Tòa đã chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

Cáo trạng nêu năm 2003, với cương vị chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc AIC, bà Nhàn thiết lập quan hệ với ông Trần Đình Thành và ông Đinh Quốc Thái. Mục đích để AIC được chỉ định tham gia, trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, với tổng giá trị 665 tỷ đồng .

Quá trình đấu thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá 1,3-2 lần so với giá đầu vào. Sau đó, Công ty AIC điều chỉnh các thông tin trên báo cáo tài chính giai đoạn 2010-2013, tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ sở hữu so với báo cáo tài chính thực tế để đưa vào hồ sơ dự thầu. Mục đích đảm bảo cho AIC đủ năng lực tham gia đấu thầu theo quy định.

Ngoài ra, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới mua hồ sơ mời thầu lẫn hồ sơ dự thầu cho công ty "quân chính" và "quân xanh", nhờ nhân viên các công ty nộp hồ sơ cho đủ số lượng theo quy định.

VKS xác định bà Nhàn đã trực tiếp đưa hối lộ và chỉ đạo Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà nhiều lần đưa cho các ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái mỗi người 14,5 tỷ đồng , đưa cho ông Phan Huy Anh Vũ (Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) 14,8 tỷ đồng . Ngoài ra, bà Nhàn cũng bị cáo buộc đưa hối lộ cho cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Bồ Ngọc Thu một tỷ đồng.