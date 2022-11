Cựu bí thư, cựu chủ tịch Đồng Nai bị cáo buộc nhận của AIC hơn 28 tỷ

Bộ Công an cho rằng các ông Đinh Quốc Thái và Trần Đình Thành đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Đinh Quốc Thái (cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) và ông Trần Đình Thành (cựu bí thư tỉnh này) về tội Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phan Huy Anh Vũ (Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), Trịnh Huy Cường (Trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai), Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC) và hơn 15 bị can khác về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can còn lại là Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai) bị cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Đây là diễn biến liên quan quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Theo Bộ Công an, ngày 21/7/2010, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quyết định điều chỉnh đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng . Chủ đầu tư dự án là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Lúc đó, ông Thái là Trưởng ban chỉ đạo dự án xây dựng bệnh viện Đồng Nai.

Quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án và hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, các cán bộ của chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, đơn vị tư vấn lập dự án hồ sơ mời thầu, chấm thầu và đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trang thiết bị gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Khi thực hiện dự án, các ông Đinh Quốc Thái và Trần Đình Thành bị cáo buộc đã nhận hối lộ mỗi người hơn 14 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng gói thầu.

Ngoài đề nghị truy tố các bị can trên, ngày 11/11, Bộ Công an đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc AIC) và 7 bị can khác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.