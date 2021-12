Cựu Bí thư Bình Dương tiếp tục bị đề nghị truy tố

Ông Trần Văn Nam và đồng phạm biết Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng đất trái phép nhưng không chỉ đạo hủy hợp đồng. Các bị can phải chịu trách nhiệm do gây thất thoát hơn 302 tỷ.

Sau khi VKSND Tối cao trả hồ sơ, ngày 13/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 20 bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Từ kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố thêm 4 bị can khác về tội danh trên. Họ gồm: Hà Văn Thuận (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương), 2 cựu cán bộ của sở này là Vũ Thị Lợi và Nguyễn Kim Liên, Hồ Đắc Hiếu (Tổng giám đốc Công ty Đông Nam).

Theo Bộ Công an, khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty 3/2 quản lý và sử dụng để làm dự án. Năm 2010, tổng công ty liên kết với Công ty Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.

Cựu bí thư Trần Văn Nam (trái) và cựu chủ tịch Trần Thanh Liêm.

Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2) cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các bị can đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương. Mục đích để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất trên cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.

Cơ quan điều tra xác định giá trị quyền sử dụng khu đất tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỷ đồng . Tuy nhiên, các bị can chuyển nhượng với giá trên 250 tỷ. Như vậy, sai phạm của ông Nam và đồng phạm gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ.

Trong vụ án, cựu Bí thư Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch Bình Dương), Phạm Văn Cành (cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy) và Ngô Dũng Phương (cựu cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy) biết Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng đất trái phép nhưng không chỉ đạo hủy hợp đồng. Hành vi này tạo điều kiện cho ông Minh và đồng phạm hoàn tất chuyển nhượng khu đất là tài sản Nhà nước sang tư nhân.

"Sau đó các bị can chỉ đạo và thực hiện việc lập khống các văn bản để che giấu sai phạm", kết luận điều tra bổ sung nói về hành vi của ông Nam và nhóm cựu lãnh đạo Bình Dương.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Nam và đồng phạm gắn chặt, không tách rời hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh và nhóm thuộc cấp. Các bị can phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng .

Bị can Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Thanh Kiều.

Đối với nhóm Hà Văn Thuận và thuộc cấp, kết luận bổ sung nêu các bị can biết khu đất 43 ha được chuyển nhượng trái quy định nhưng vẫn thẩm định đồng ý, phân loại đất vào tài sản chờ thanh lý. Trong đó, bị can Thuận còn ký tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp trái quy định, gây thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng .

Kết luận điều tra bổ sung còn đề cập vai trò của ông Nguyễn Văn Đông (cựu Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương). Theo đó, ông Đông biết Tổng công ty 3/2 làm trái chủ trương liên quan khu đất 43 ha. Tuy nhiên tại cuộc họp ngày 17/4/2017, ông Đông vừa nhận chức và đang trong quá trình chuyển giao công việc.

Ông Đông có tham gia buổi họp nhưng không có ý kiến, không bỏ phiếu hay ký biên bản họp. Xét thấy ông Đông không thực hiện đúng nhiệm vụ là do mới được bổ nhiệm, hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên cơ quan điều tra đề nghị xử lý hành chính nghiêm về mặt Đảng, chính quyền.