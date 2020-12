Cứu bé trai bị đứt lìa cẳng tay

Bệnh nhân 8 tuổi bị đứt lìa tay phải đã qua cơn nguy kịch và đang trong quá trình hồi phục tốt.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa sử dụng phương pháp vi phẫu để cứu bé N.T.G.H. (8 tuổi, ở Long An) bị đứt lìa tay phải do gặp tai nạn giao thông. Bệnh nhi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (Long An), sau đó chuyển tuyến Bệnh viện Nhi đồng 2.

17h20 cùng ngày, em nhập viện với vết thương cắt cụt cẳng tay phải được băng kín. Phần cẳng tay đứt lìa được bảo quản trong thùng lạnh.

Bệnh nhân 8 tuổi đã được nối lại cẳng tay bằng vi phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Đến 18h, bệnh nhi được chuyển vào phòng mổ. Ê-kíp phẫu thuật đã rửa sạch, thám sát dưới kính vi phẫu thấy xương trụ và xương quay gãy 3 mảnh.

Nhờ kết hợp xương bằng dụng cụ, các bác sĩ tìm và nối được một nhánh động mạch, sau đó đến phần cẳng tay bên dưới hồng. Tiếp tục tìm và nối 2 tĩnh mạch đi kèm, tín hiệu lưu thông máu của bệnh nhân dần ổn định trở lại.

Sau đó, các bác sĩ nối thần kinh giữa, thần kinh quay và trụ chỉ tìm thấy một đầu, cột chỉ đánh dấu, rửa, khâu lại vết mổ, nẹp bột. Cuối cùng, bệnh nhân được khâu vết thương vùng trán. Ca mổ kết thúc lúc 23h40 cùng ngày.

Hiện tại, bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt tại khoa Bỏng - Chỉnh hình sau mổ, chiếu đèn, siêu âm kiểm tra tín hiệu mạch máu nối cho kết quả tốt. Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết tiếp theo bệnh nhân sẽ được nối thần kinh trụ, quay và tập phục hồi chức năng cẳng tay.