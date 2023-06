Cứu bé gái 4 tuổi bị lồng ruột nguy kịch

Người nhà cho biết ban đêm, bé gái đang ngủ thì đột ngột đau bụng từng cơn dữ dội.

Ảnh: BVCC.

Ngày 9/6, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng thông tin đơn vị vừa cứu sống bé gái V.T.B.N. (51 tháng tuổi, ngụ tại phường 7, TP Sóc Trăng) được chẩn đoán lồng ruột nguy kịch.

Người nhà cho biết vào đêm 7/6, bé N. đang ngủ thì đột ngột đau bụng từng cơn dữ dội, đau ngày càng tăng dần nên đã đưa trẻ vào bệnh viện.

Tại bệnh viện, bé N. được hội chẩn liên khoa, các bác sĩ kết luận bị lồng ruột và tiến hành tháo lồng bằng hơi. Tuy nhiên, do khối ruột bị lồng quá to, ê-kíp các bác sĩ đã không thể tháo bằng hơi. Qua nội soi, các thầy thuốc phát hiện khối lồng to góc hồi manh tràng, bờ mạc treo hồi tràng có nhiều hạch, ruột thừa bị cuốn vào khối lồng, viêm to...

Ngay sau đó, các bác sĩ đã đi đến quyết định áp dụng phương pháp mổ nội soi để tháo lồng ruột, đồng thời cắt đi ruột thừa.

Kết quả, sau ca mổ, bé N. đã tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, nhịp thở dần ổn định và bé uống được sữa. Dự kiến, bé có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, lồng ruột là cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở trẻ em. Lồng ruột có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào nhưng xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi (chiếm tới 80%). Trong đó, lứa tuổi dễ mắc bệnh nhất là 4-9 tháng, thường không rõ nguyên nhân. Đó là tình trạng một đoạn ruột lộn lại và chui vào lòng của đoạn ruột kế cận, gây nên tắc ruột cơ học.

Dấu hiệu thường gặp là trẻ khỏe mạnh, đột ngột đau bụng từng cơn dữ dội làm bé ngưng mọi hoạt động, khóc thét, có thể co gối vào ngực, bấu víu cha mẹ hoặc giãy giụa... Trẻ đau từng cơn, sau đó các triệu chứng sẽ giảm, bé có thể lại tiếp tục bú hoặc chơi nhưng lại tái diễn sau giây lát.

Những cơn đau này càng về sau càng kéo dài và thường xuyên hơn. Ngoài ra, trẻ có nôn ói, tiêu phân nhầy máu, bụng trướng, sốt, mệt lả do nhiễm trùng, nhiễm độc.

Tuy nhiên, không phải mọi trẻ đều có tất cả triệu chứng kể trên. Ở trẻ em, các triệu chứng của một bệnh lý nào đó thường biểu hiện rất đa dạng, không giống nhau.

Vì vậy, phụ huynh nên chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. Khi thấy bé có các dấu hiệu bất thường, bạn cần nhanh chóng đưa ngay đến các cơ sở y tế để được bác sĩ xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.