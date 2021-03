Cứu 2 ca nhồi máu cơ tim liên tiếp

Hai trường hợp này đều bị nhồi máu cơ tim cấp và may mắn được can thiệp kịp thời.

Đó là ông B.V.K. (72 tuổi, trú tại Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh) và bà Đ.T.N. (57 tuổi, ở Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Hai bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, ông K. có triệu chứng đau bụng lan tới vùng giữa ngực, mệt, nôn nhiều. Bệnh nhân này cũng có tiền sử tăng huyết áp điều trị đều và viêm dạ dày.

Trong khi đó, bà N. biểu hiện đau tức ngực trái dữ dội, khó thở nhiều. Trường hợp này cũng có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Tuy nhiên, bà N. tự mua thuốc uống và không khám bệnh định kỳ.

Tại bệnh viện, các bệnh nhân này được thăm khám, chỉ định xét nghiệm cấp cứu. Qua đó, các bác sĩ xác định 2 ca bệnh này đều bị nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm, phải xử lý cấp cứu tại chỗ và áp dụng thuốc theo phác đồ điều trị của bệnh.

Nhồi máu cơ tim là bệnh nguy hiểm, dễ để lại biến chứng và có nguy cơ gây tử vong. Ảnh: HMH.

Trải qua giai đoạn nguy kịch, cả 2 bệnh nhân được chuyển tới Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để can thiệp tim mạch cấp cứu.

Tại đây, các bệnh nhân được xét nghiệm chuyên sâu, xác định nguyên nhân do tắc hoàn toàn đoạn đầu của động mạch vành phải, cần can thiệp khẩn cấp. Sau can thiệp, mạch vành của các bệnh nhân được tái thông, tình trạng tưới máu cơ tim đạt kết quả tốt. Hiện sức khỏe 2 bệnh nhân ổn định.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thoa, Chủ tịch Hội Tim mạch Quảng Ninh, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết 2 trường hợp trên nếu không được xử trí kịp thời và chính xác có nguy cơ gây biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

Những năm gần đây, các bệnh tim mạch có xu hướng gia tăng. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân cần đi khám sức khỏe định kỳ tại cơ sở y tế uy tín, thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ về sử dụng thuốc, chế độ ăn, tập luyện thể thao..., nhằm chủ động phòng bệnh tim mạch.

Ngoài ra, khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến bệnh viện ngay để được thăm khám và chẩn đoán sớm, qua đó can thiệp kịp thời, tránh rủi ro đáng tiếc.