Cushman & Wakefield Việt Nam có tân tổng giám đốc

Bà Trang Bùi được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc của Cushman & Wakefield Việt Nam. Đây là CEO người Việt đầu tiên của công ty bất động sản đến từ Mỹ.

Cushman & Wakefield (C&W) vừa công bố quyết định quan trọng để củng cố đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam với việc bổ nhiệm bà Trang Bùi trở thành tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 11/1.

Theo đó, bà Trang Bùi sẽ chịu trách nhiệm điều hành và giám sát tất cả hoạt động kinh doanh của công ty, thúc đẩy những sáng kiến và chiến lược mới nhằm tăng trưởng phát triển kinh doanh cho văn phòng Việt Nam.

Bà Trang Bùi đã có hơn 16 năm làm việc tại thị trường bất động sản Việt Nam, bà từng là Giám đốc Cấp cao Thị trường của JLL Việt Nam trước khi gia nhập C&W.

Bà Trang Bùi trở thành Tổng giám đốc đầu tiên người Việt tại Việt Nam của Tập đoàn bất động sản C&W. Ảnh: C&W.

Ông Chris Carver, Giám đốc điều hành C&W Việt Nam kiêm Giám đốc định giá khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với C&W, sở hữu nền kinh tế phát triển nhanh chóng với vị thế là trung tâm sản xuất công nghiệp và hậu cần tại châu Á Thái Bình Dương.

Theo báo cáo của C&W về quý IV, tổng nguồn cung đất công nghiệp tại TP.HCM vẫn ổn định ở mức xấp xỉ 2.500 ha. Tỷ lệ lấp đầy không đổi so với quý trước và tăng nhẹ 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ, đạt 87%. Với tốc độ tăng trưởng ổn định, nền kinh tế định hướng xuất khẩu, gia tăng các hiệp định thương mại tự do, lực lượng lao động trẻ, chính sách ưu đãi đầu tư và vị trí địa lý chiến lược, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp.

Giá chào thuê trung bình tại TP.HCM đạt 186 USD /m2/kỳ, tăng 1% so với quý trước và 3% theo năm, chủ yếu do nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng. Giá thuê TP.HCM vẫn xếp hạng cao nhất trên toàn quốc, cao hơn 31% so với Hà Nội, 35% so với Long An, 72% so với Bình Dương, 79% so với Đồng Nai và gần gấp đôi mức giá tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khi đó, thị trường Hà Nội đang có tổng nguồn cung là hơn 1.800 ha với giá chào thuê trung bình 142,3 USD /m2/kỳ, giữ ổn định so với quý trước nhưng tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái do giá thuê tăng tại các khu công nghiệp hiện hữu với quỹ đất cho thuê hạn chế. Giá thuê đất công nghiệp bình quân tại Hà Nội vẫn cao nhất so với các tỉnh phía Bắc, cao hơn Hưng Yên 71%, và cao hơn Hải Phòng và Bắc Ninh lần lượt là 48% và 50%.

C&W đánh giá trong dài hạn, nhiều công ty đang tìm giải pháp thiết kế lại chuỗi cung ứng của họ. Một số nhà sản xuất đã bắt đầu mở rộng hoạt động tại các thị trường mới để giúp đa dạng hóa sản xuất. Các thị trường phát triển có thể sẽ được hưởng lợi từ việc sắp xếp lại các yếu tố, nhiệm vụ then chốt của chuỗi cung ứng.

Xét trên bình diện rộng hơn, sự tăng trưởng thương mại tập trung tại khu vực châu Á do người tiêu dùng sẽ tiêu thụ nhiều hàng hóa được sản xuất tại khu vực hơn, sẽ thúc đẩy các cơ hội đầu tư mới vào cơ sở hạ tầng sản xuất và hậu cần. Giai đoạn sắp tới vào năm 2022-2023 sẽ là cơ hội vàng cho Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp.