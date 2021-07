Cướp xe máy vì không đòi được khoản nợ 5 triệu

Cho người phụ nữ vay 5 triệu đồng nhưng không đòi được, Phong chặn đường và dùng vũ lực cướp xe máy của nạn nhân.

Ngày 11/7, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Phong (21 tuổi, ở TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Danh Thị Phọng (35 tuổi, ở huyện Thoại Sơn) thiếu Phong 5 triệu đồng nhưng chưa trả. Tối 7/7, Phong rủ bạn đi tìm người phụ nữ này.

Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

20h cùng ngày, Phong phát hiện Phọng chạy xe máy từ nhà người quen ra ngoài nên chặn đường đòi nợ. Người phụ nữ không có tiền trả nên bị Phong kéo ra khỏi xe, đạp ngã xuống đường.

Phong sau đó cướp xe máy của người phụ nữ này đi cất giấu. Từ trình báo của nạn nhân, cảnh sát vào cuộc điều tra đã bắt giữ thủ phạm, thu hồi chiếc xe máy tang vật.