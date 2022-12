Cướp tấn công tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Thiếu tiền trả nợ, Linh tấn công tài xế GoJek để cướp đi xe máy và điện thoại di động.

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP.HCM, đang tạm giữ Trần Duy Linh (27 tuổi, quê Ninh Thuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Linh là nghi phạm cướp xe máy của một tài xế xe ôm công nghệ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM.

Kết quả điều tra xác định khuya 13/12, anh T.T.Q. (23 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ GoJek) chở Linh từ huyện Hóc Môn đến phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Dọc đường, nghi phạm đánh tài xế khiến nạn nhân ngã khỏi xe.

Linh sau đó dọa giết, đuổi đánh nạn nhân. Khi anh Q. bỏ chạy, nghi phạm chiếm đoạt xe máy và điện thoại di động.

Cảnh sát trao trả lại tài sản cho bị hại. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân. Xác định nghi phạm gây án táo tợn, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự phá án.

Rạng sáng 14/12, cảnh sát xác định Linh lẩn trốn tại một nhà trọ ở huyện Hóc Môn nên ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Linh khai do thiếu tiền trả nợ ngân hàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm. Nghi phạm mang xe máy đem bán được 4,8 triệu đồng và làm rơi chiếc điện thoại.

Trần Duy Linh cùng tang vật vụ án. Ảnh: C.A.