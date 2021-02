Cướp tài sản xong rồi hỏi nạn nhân 'có sao không?'

Sau khi giật túi xách làm xe máy của nạn nhân lao xuống mương, Mạnh dừng lại, châm thuốc lá hút rồi đến hỏi nạn nhân: "Có sao không em?".

Chiều 16/2, tổ công tác Công an xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Thanh Mỹ.

Khi đến địa bàn giáp ranh giữa Thanh Mỹ và Thanh Hương, tổ công tác phát hiện người đàn ông cướp giật tài sản của một phụ nữ đi đường. Lực lượng chức năng phối hợp cùng một số người dân sinh sống gần đó khống chế và bắt giữ.

Nguyễn Văn Mạnh bị bắt.

Bước đầu người này khai tên Nguyễn Văn Mạnh (21 tuổi, ở xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Theo người dân thì sau khi Mạnh cướp túi xách khiến nạn nhân lao xe máy xuống mương, đập đầu bất tỉnh, anh ta đã dừng xe máy châm thuốc lá hút rồi tiến đến nạn nhân hỏi: "Có sao không em?”.

Người phụ nữ hồi tỉnh và tri hô cướp nên Mạnh đã bị tổ công tác của Công an xã Thanh Mỹ và người dân tóm gọn.