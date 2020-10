Cướp khống chế 2 cô gái ở TP.HCM

Sau khi tông ngã 2 cô gái, Minh và Tâm dùng dao khống chế nạn nhân rồi cướp xe máy, điện thoại.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Minh (29 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội Cướp tài sản.

Đây là 2 bị can dùng dao uy hiếp, bóp cổ 2 cô gái ở quận Bình Tân để cướp chiếc xe máy hiệu Honda Sonic hôm 29/9.

Minh (bìa trái), Tâm cùng con dao tang vật vụ cướp. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, khoảng 0h ngày 29/9, Tâm chở Minh đến đường Tên Lửa (quận Bình Tân) để cướp tài sản.

Thấy chị M. chạy xe Sonic chở theo chị K., họ đuổi theo. Cố tình tông xe làm các nạn nhân ngã ra đường, 2 nghi phạm cầm dao uy hiếp, bóp cổ nạn nhân cướp chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, 100.000 đồng và xe máy.

Qua điều tra, Đội 3 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân xác định Minh và Tâm là nghi can gây án.

Ngày 1/10, tổ cảnh sát phát hiện Minh và Tâm ở trước căn nhà trên đường An Dương Vương (quận 6) nên bắt giữ. Trong lúc khống chế, một trinh sát bị Minh cắn vào tay.

Thu, Sơn, Hoàng, Triều (từ trái qua) tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: Công an cung cấp.

Hai bị can khai nghiện ma túy và game bắn cá. Sau khi cướp được xe máy, họ bán cho người khác với giá 17 triệu đồng. Ngoài vụ cướp trên, 2 người này khai gây ra 3 vụ trộm khác.

Từ lời khai của họ, cảnh sát đã mời Phạm Văn Nhã (29 tuổi, ngụ Tân Phú) và Lương Văn Sơn (35 tuổi, ngụ quận 6), Trần Bảo Hoàng (28 tuổi), Đàm Sông Triều (16 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) về trụ sở để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến nay, Nhã và Sơn đã bị khởi tố, còn Hoàng và Triều đang được cảnh sát cho tại ngoại để làm rõ.

Ngoài ra, quá trình điều tra đường dây này, cảnh sát còn bắt thêm Hồ Minh Nhựt (17 tuổi, quê Tiền Giang). Nhựt bị Công an quận 11 truy nã về tội Trộm cắp tài sản.