Cướp giật vé số của người tàn tật và già yếu

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Trần Thanh Vũ (40 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) liên tục thực hiện 2 vụ cướp giật vé số của người tàn tật, già yếu.

Ngày 15/3, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Vũ (40 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Vũ tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo kết quả điều tra, chiều 13/3, ông Nguyễn Văn Vinh (67 tuổi) trình báo trong lúc ngồi xe lăn bán vé số ở TP Châu Đốc, đã bị người đàn ông đến giả vờ mua vé số rồi cướp giật 96 tờ vé số.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với hình ảnh camera an ninh ghi lại, sáng 14/3, Công an phường Núi Sam phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định và bắt giữ thủ phạm là Vũ.

Hình ảnh Vũ cướp vé số được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Vũ thừa nhận đã cướp giật vé số của ông Vinh đem bán được 790.000 đồng. Ngoài ra, Vũ khai nhận vào sáng ngày 12/3, đã cướp giật 118 tờ vé số của người đàn ông khoảng 60 tuổi chạy xe đạp đi bán vé số tại phường Núi Sam.

Số vé số này, Vũ mang đến khu vực chợ Châu Đốc bán lại được 944.000 đồng. Số tiền trên, Vũ tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.