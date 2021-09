Cướp giật ở TP.HCM rồi trốn truy nã 8 năm

Năm 2013, Sang cùng đồng bọn gây ra vụ cướp giật tài sản ở quận 6 (TP.HCM). Thanh niên này sau đó bỏ trốn về quê mẹ ở tỉnh Quảng Nam.

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam hoàn tất thủ tục bàn giao Trần Hoàng Sang (25 tuổi, người địa phương) cho Cơ quan CSĐT Công an quận 6, TP.HCM, điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trần Hoàng Sang bị bắt theo lệnh truy nã của Công an quận 6 về tội Cướp giật tài sản từ năm 2013.

Trần Hoàng Sang bị bắt sau 8 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, trước đây, Sang cùng gia đình sống tại phường 9, quận 8, TP.HCM. Năm 2012 (khi mới 16 tuổi), Sang cùng đồng bọn gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 6.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an quận 6 sau đó khởi tố bị can, nhưng do Sang bỏ trốn nên phát lệnh truy nã.

Đêm 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Sang đang ở tại phòng trọ trên địa bàn xã Quế Trung, huyện Nông Sơn nên tổ chức bắt giữ.