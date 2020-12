Cường 'Dụ' và 2 đàn em bị khởi tố

Cường "Dụ" và 2 đàn em là Vinh và Khánh bị công an khởi tố tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Chiều 19/12, trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (Cường "Dụ", 42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có 2 đàn em của Cường "Dụ" là Vũ Thành Vinh (24 tuổi, trú TP Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, trú huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Nhà chức trách cáo buộc nhóm của Cường có hành vi dùng gạch ném vỡ kính chắn gió của xe khách Minh Lập.

Cường "Dụ" bị cảnh sát bắt hôm 14/12. Ảnh: Công an cung cấp.

Một ngày trước, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Duy Hoài (Hoài "Mắm", 31 tuổi), Hoàng Tiến Đạt (Đạt "Tý", 29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tốt (Tốt "Bốn", 30 tuổi, cùng trú TP Thái Bình) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Như vậy, với vụ việc tài xế Nguyễn Minh Lập (chủ xe khách 29 chỗ chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) bị ném vỡ kính và hành hung, công an đã khởi tố 2 vụ án, đồng thời khởi tố 6 bị can. Trong 2 vụ án này, Cường "Dụ" được cho là chủ mưu, 5 bị can còn lại đều là đàn em của Cường.

Trước đó, tài xế Nguyễn Minh Lập có đơn cầu cứu các cơ quan chức năng.

Anh Lập bị một nhóm người chặn đầu xe khách khi đi trên đường liên xã và Bến xe huyện Tiền Hải. Nhóm này vừa cầm hung khí, vừa đe dọa anh Lập.

Xe khách của anh Lập bị nhóm Cường ném vỡ kính. Ảnh: NVCC.

Ngày 6/12, xe của anh Lập bị 2 người chạy xe máy đập vỡ kính chắn gió. Đến sáng 10/12, anh Lập bị một ôtô con chặn ở xã Nam Hà, huyện Tiền Hải. Sau đó, anh Lập và phụ xe bị 3 người hành hung phải nhập viện.

Ngày 14/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận giao công an tỉnh, Sở GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị điều tra, xử lý nghiêm những kẻ hành hung tài xế Lập.

Cùng ngày, Công an TP Thái Bình đã bắt giữ Nguyễn Văn Cường (Cường "Dụ") cùng 2 đàn em là Vinh và Khánh để điều tra hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản. Cảnh sát khám xét văn phòng của Công ty Phúc Cường tại TP Thái Bình, thu giữ nhiều đao, dao, kiếm.

Hôm đó, Văn phòng Công ty Phúc Cường tại thị trấn Tiền Hải cũng bị cảnh sát khám xét.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Cường có tiền án về các tội Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích và Cưỡng đoạt tài sản.