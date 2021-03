Cưỡng chế 6 công trình sai phép ở Nha Trang trước 15/4

Gần 2 năm kể từ khi UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định cưỡng chế, mới có một trong số 7 công trình sai phạm ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang tự tháo dỡ.

Sáng 31/3, lãnh đạo UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan để rà soát công tác cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng.

Tại cuộc họp trên, UBND TP Nha Trang giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật để tham mưu thành phố kê biên tài sản đối với các thửa đất, nhằm đảm bảo thu hồi kinh phí cưỡng chế trong trường hợp người vi phạm không chi trả kinh phí thực hiện cưỡng chế.

Đồng thời, TP Nha Trang giao UBND xã Phước Đồng phối hợp với Công an thành phố, Phòng Quản lý Đô thị triển khai cưỡng chế các công trình theo kế hoạch được phê duyệt.

Trước mắt, cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế đối với các công trình có dự toán chi phí tháo dỡ dưới một tỷ đồng, việc này hoàn thành trước ngày 15/4.

Cửa hàng Đặc sản Việt Nam có diện tích 1.728 m vẫn chưa tự tháo dỡ. Ảnh: An Bình.

Trước đó, tháng 5/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 7 công trình xây dựng sai phạm tại xã Phước Đồng.

Ngày 13/4/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng tiếp tục ký văn bản yêu cầu UBND TP Nha Trang xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên. Việc cưỡng chế phải thực hiện trước ngày 30/6/2020.

Đến tháng 9/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt phương án tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng. Theo các phương án cưỡng chế, chủ các công trình vi phạm phải chi trả kinh phí tháo dỡ từ hơn 600 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng . Tuy nhiên, các công trình này vẫn tồn tại cho đến nay.

Lý giải về sự chậm trễ cưỡng chế các công trình vi phạm, UBND xã Phước Đồng cho biết đến nay Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa phê duyệt kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự do Công an TP Nha Trang trình, nên chưa thể triển khai tổ chức cưỡng chế.

Cửa hàng Cafe Xin Chào xây sai phép có diện tích 1.558 m2. Ảnh: An Bình.

7 công trình xây sai phép gồm: Cửa hàng tơ lụa May Mắn, quán cà phê Xin Chào, cửa hàng Bùi Tố Hùng, cửa hàng đặc sản Việt Nam, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc La, nhà hàng Cao Hùng và cửa hàng Only Love Jewellyery.

Đây là các công trình có quy mô từ hơn 1.000 m2 đến gần 3.000 m2, được xây dựng theo hình thức nhà khung thép tiền chế, mái lợp tôn để mở các cửa hàng chuyên bán nệm cao su, ngọc trai, trầm hương… phục vụ khách du lịch người Trung Quốc.

Đến nay, chỉ có chủ đầu tư cửa hàng tơ lụa May Mắn đã tự nguyện tháo dỡ.